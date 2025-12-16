  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Política
Política

Mayer Mizrachi descarta candidatura presidencial y reelección en 2029

Mayer Mizrachi, alcalde de la ciudad de Panamá.
Mayer Mizrachi, alcalde de la ciudad de Panamá. Archivo | La Estrella de Panamá.
Por
Rayshel Flores
  • 16/12/2025 08:29
“Yo le tengo más miedo al puesto que ganas”, expresó el alcalde de Panamá, al tiempo que criticó a los políticos que permanecen durante varios años en la actividad pública

El alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, negó una posible reelección al cargo en las elecciones de 2029 y descartó aspiraciones a otros puestos de elección popular. “Quiero descansar”, señaló este martes 16 de diciembre durante una entrevista en el noticiero Telemetro Reporta.

Mizrachi aseguró que su prioridad es hacer una buena gestión al frente del Municipio y no utilizar el cargo como plataforma política. “La gente que llega a la Alcaldía muchas veces se deja llevar por las aspiraciones de ser más de lo que es. Yo no quiero más, yo quiero ser mejor alcalde”, manifestó.

El alcalde capitalino fue enfático al afirmar que no espera reelegirse ni aspirar a otro cargo en las próximas elecciones. Indicó que, en el plano personal, su mayor aspiración es “casarse y tener hijos”.

“Yo le tengo más miedo al puesto que ganas”, agregó el empresario, al tiempo que criticó a los políticos que permanecen durante varios años en la actividad pública con la única motivación de ‘alcanzar poder’.

Consultado sobre una eventual candidatura a la Presidencia de la República, Mizrachi respondió que “la gente no le ha pedido ser presidente”.

VIDEOS
Lo Nuevo