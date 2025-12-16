Mayer Mizrachi descarta candidatura presidencial y reelección en 2029

El alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, negó una posible reelección al cargo en las elecciones de 2029 y descartó aspiraciones a otros puestos de elección popular. “Quiero descansar”, señaló este martes 16 de diciembre durante una entrevista en el noticiero Telemetro Reporta.

Mizrachi aseguró que su prioridad es hacer una buena gestión al frente del Municipio y no utilizar el cargo como plataforma política. “La gente que llega a la Alcaldía muchas veces se deja llevar por las aspiraciones de ser más de lo que es. Yo no quiero más, yo quiero ser mejor alcalde”, manifestó.