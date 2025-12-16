Mayer Mizrachi descarta candidatura presidencial y reelección en 2029

El alcalde capitalino fue enfático al afirmar que no espera reelegirse ni aspirar a otro cargo en las próximas elecciones. Indicó que, en el plano personal, su mayor aspiración es 'casarse y tener hijos'.<b>'Yo le tengo más miedo al puesto que ganas'</b>, agregó el empresario, al tiempo que criticó a los políticos que permanecen durante varios años en la actividad pública con la única motivación de ‘alcanzar poder’.Consultado sobre una eventual candidatura a la <b>Presidencia de la República</b>, Mizrachi respondió que <i><b>'la gente no le ha pedido ser presidente'.</b></i>