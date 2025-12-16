Carretera Panamericana Oeste: Comisión Evaluadora mantiene informe pese a denuncias de irregularidades

La Comisión Evaluadora del Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirmó su informe inicial dentro del proceso de licitación del proyecto de rehabilitación de la carretera Panamericana Oeste, que se desarrolla bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP).

La decisión mantiene como virtual ganador al Consorcio APP Vías del Istmo, integrado por las empresas Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructuras, Calzada Construcciones e Ingeniería Estrella, al presentar la oferta económica más baja por un monto de $312,340,462.

Previamente, la Dirección General de Contrataciones Públicas había anulado parcialmente el informe de evaluación y solicitó a la Comisión la elaboración de un nuevo informe, como consecuencia de dos recursos de reclamo interpuestos por el propio Consorcio APP Vías del Istmo y por el Consorcio APP La Chorrera–Santiago.

Los reclamos alegaban supuestos incumplimientos relacionados con el estado financiero del Consorcio Vías del Istmo, así como la falta de apostilla adecuada en algunos documentos. No obstante, la Comisión Evaluadora, integrada por Manuel González, Maritza Cedeño, Sion Atencio, Amira Barsallo y Keila Rodríguez, determinó que el consorcio cumple con lo establecido en el pliego de cargos.

“Esta Comisión verificó que el ‘informe de los auditores independientes KPMG Dominicana’ fue presentado con la apostilla del 31 de julio de 2025, emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Este sello da fe pública únicamente de la autenticidad de la firma del presidente del Colegio de Contadores Públicos de la República Dominicana...”, señala el informe de la Comisión Evaluadora.

Además de los recursos de reclamo presentados, el pasado 10 de diciembre se interpuso ante el MOP una solicitud de investigación administrativa. La acción fue presentada por el Consorcio APP La Chorrera–Santiago, que solicitó a la entidad licitante verificar la información financiera presentada por otro proponente, específicamente la utilizada para acreditar su capacidad financiera dentro del proceso de selección del contratista.