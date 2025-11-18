Ordenan nuevo informe de la licitación de la Panamericana Oeste

La Comisión Evaluadora de la licitación del proyecto de rehabilitación, mejora y mantenimiento de la carretera Panamericana Oeste tendrá que emitir un nuevo informe parcial.

La Dirección de Contrataciones Públicas anuló parcialmente el informe de evaluación de la licitación del proyecto que adelanta el Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de la modalidad de asociación público-privada.

Contrataciones Públicas ordenó al MOP realizar un nuevo informe de evaluación con relación a la capacidad financiera, al cumplimiento de las exigencias aplicables a los documentos otorgados en el extranjero del Consorcio APP Vía del Istmo y a los estados financieros del Consorcio Autopista Panamericana Oeste.

El acto público había sido suspendido por reclamos presentados por el Consorcio APP La Chorrera–Santiago y el Consorcio APP Vía del Istmo. Este último obtuvo 100 puntos en la evaluación de la Comisión, con una oferta económica de $312.3 millones. Mientras que el Consorcio La Chorrera–Santiago alcanzó 89.72 puntos y presentó una oferta económica de $348.7 millones, el tercer consorcio que participó en la licitación, Autopista Panamericana Oeste, obtuvo 92.45 puntos en la evaluación, con una propuesta económica de $314.3 millones.

La Dirección de Contrataciones Públicas determinó algunas irregularidades en la documentación presentada por las empresas que conforman los consorcios Vía del Istmo y Autopista Panamericana Oeste.

En la resolución que anula parcialmente el informe, emitida el pasado lunes, la Dirección de Contrataciones Públicas pide una nueva verificación de los estados financieros de la empresa Ingeniería Estrella, que integra el Consorcio Vía del Istmo, en lo atinente a la formalidad exigida para documentos otorgados en el extranjero. Esta empresa es de República Dominicana.

“Al revisar la propuesta del Consorcio Vía del Istmo, apreciamos que, junto con los estados financieros de la empresa Ingeniería Estrella, S.A., no se presentó constancia de verificación por parte de un contador público autorizado con idoneidad vigente para ejercer su profesión, expedida por la Junta Técnica de Contabilidad o firma de auditores debidamente registrados en la República de Panamá”, señala la resolución.

La Dirección de Contrataciones desestimó el reclamo de Vía del Istmo contra el Consorcio La Chorrera–Santiago en cuanto al tema de los estados financieros. Sin embargo, ordenó a la Comisión Evaluadora revisar nuevamente el requisito relativo al Acuerdo de Permanencia del Consorcio Autopista Panamericana Oeste, que era otro de los reclamos de Vía del Istmo.

La Dirección de Contrataciones Públicas considera oportuno recomendar al MOP realizar las publicaciones de las actuaciones realizadas dentro de las licitaciones de asociaciones público-privadas, a fin de evitar confusión e incertidumbre respecto a la información que se genere dentro del procedimiento, como ocurre con la documentación generada en el periodo de subsanación y las consultas que realiza la Comisión.

El proyecto de rehabilitación de la carretera Panamericana Oeste fue declarado por el Consejo de Gabinete como de interés público.