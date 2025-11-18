Eliminatorias Concacaf: Panamá al Mundial, Jamaica y Surinam al repechaje

<b>Jamaica y Surinam al repechaje rumbo al Mundial 2026</b>Dos selecciones se ganaron el derecho de luchar por un cupo adicional a través del <b>repechaje intercontinental</b>: <b>Jamaica</b> y <b>Surinam</b>.Las dos selecciones de Concacaf se unirán a otros cuatro equipos de diferentes confederaciones en el sorteo que definirá los últimos boletos al Mundial. Los participantes del repechaje son: <b>República del Congo</b> (África), <b>Irak</b> (Asia), <b>Bolivia</b> (Sudamérica), y <b>Nueva Caledonia</b> (Oceanía), además de <b>Jamaica</b> y <b>Surinam</b> (Concacaf).