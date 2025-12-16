Sandra Sandoval deja en manos del público el lugar de la tradicional amanecida 2026

La cantante de música típica panameña Sandra Sandoval ha vuelto a encender las redes sociales al poner sobre la mesa el tema de la tradicional amanecida de este 1 de enero, uno de los eventos más esperados por los amantes del típico. En esta ocasión, La Patrona decidió dejar en manos del público la elección del lugar donde se realizará esta emblemática actividad.

A través de su cuenta de Instagram, la también conocida como La Gallina Fina recordó que se acerca la fecha del evento y mencionó que Penonomé vuelve a ser una de las opciones. Como muchos recordarán, el año pasado la amanecida no pudo realizarse en Los Uveros, su sede histórica, por lo que el alcalde de Penonomé cedió el espacio frente a la alcaldía para que el evento pudiera llevarse a cabo.

Sin embargo, según expresó la artista, los residentes de Los Uveros desean que la amanecida regrese a su comunidad, donde se convirtió en una tradición por décadas. Ante este escenario, Sandoval decidió consultar directamente a sus seguidores.

“La gente de Los Uveros quiere su amanecida porque ya es una tradición... así que me gustaría que sean ustedes, como público, los que decidan”, expresó la cantante.