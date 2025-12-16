Sandra Sandoval deja en manos del público el lugar de la tradicional amanecida 2026

Los hermanos Samy y Sandra Sandoval han realizado la tradicional amanecida por más de 30<b> </b>años. No obstante, en 2024 informaron que la junta local de Los Uveros no autorizó la realización de la amanecida del 1 de enero de 2025, al rechazar compromisos del conjunto con patrocinadores, pese a que estos acuerdos nunca habían sido un obstáculo durante más de tres décadas.En el comunicado difundido en ese momento, los artistas recordaron que la amanecida fue durante años una fuente de empleo y apoyo comunitario.Ahora, con la decisión en manos del público, la expectativa crece sobre dónde amanecerá el típico el 1 de enero, marcando una nueva etapa para una de las celebraciones más concurridas del país.