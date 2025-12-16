Contraloría sobre rendición de cuentas: informes tardíos de MOCA y diputados independientes quedan bajo revisión

La Contraloría General de la República aclaró la tarde de este martes 16 de diciembre que los informes de auditoría relacionados con el financiamiento político poselectoral, que se presentan ante el Tribunal Electoral, no reemplazan la rendición de cuentas obligatoria que debe cumplirse ante la entidad.

Esta aclaración se emitió ante recientes declaraciones en el ámbito público sobre estos casos.

La Contraloría precisó que, de acuerdo con los registros oficiales de Rendición de Cuentas, aún se mantiene información pendiente de presentación dentro del plazo establecido por parte de algunos candidatos electos por libre postulación.

En ese contexto, la Contraloría informó que la agrupación Movimiento Otro Camino (MOCA), así como los diputados electos Alexandra Brenes y Luis Duke, entregaron la documentación correspondiente el 15 de diciembre de 2025.

Sin embargo, la presentación se realizó fuera del tiempo reglamentario, por lo que continúa sujeta a los procesos de verificación administrativa correspondientes.

En el ámbito municipal, los informes oficiales reflejan que las alcaldesas electas por libre postulación Irma Hernández, del distrito de San Miguelito, y Stefany Peñalba, del distrito de Arraiján, no registran rendiciones de cuentas dentro del plazo establecido, pese a haber recibido financiamiento político poselectoral.

Asimismo, la entidad señaló que varios representantes electos por libre postulación mantienen información pendiente de presentación ante la institución, lo que constituye un incumplimiento de la obligación establecida en la normativa vigente.

La Contraloría reiteró que la rendición de cuentas ante esta entidad es un proceso independiente y obligatorio, distinto al que se desarrolla ante el Tribunal Electoral.

Mientras este último evalúa los informes desde la perspectiva del financiamiento electoral, la Contraloría ejerce su función fiscalizadora bajo el esquema de control previo, que exige la presentación trimestral de informes sobre el uso de los recursos públicos.

La institución advirtió que las personas naturales o jurídicas que no cumplieron con la entrega de la rendición de cuentas dentro del plazo establecido serán sometidas a los procesos de revisión correspondientes, que pueden incluir auditorías forenses, conforme a los procedimientos internos y al marco legal vigente.

Finalmente, la Contraloría subrayó que estas actuaciones no responden a señalamientos ni ataques contra ninguna agrupación política, movimiento ciudadano o actor en particular, sino que forman parte del cumplimiento de su mandato constitucional de velar por la transparencia.