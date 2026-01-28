Panamá puede ganar peso como centro logístico y financiero, dicen gremios empresariales

La creciente fragmentación de la economía global y el aumento de tensiones entre grandes bloques económicos podrían reforzar el papel de Panamá como centro logístico, financiero y de servicios, de acuerdo con el <b>Global Risks Report 2026</b> del <b>Foro Económico Mundial</b> y el análisis de gremios empresariales panameños.El informe identifica la <b>confrontación geoeconómica</b> como el principal riesgo global a corto plazo, con impacto directo en el comercio internacional, la inversión y las cadenas de suministro. Para economías abiertas como la panameña, este escenario implica mayor volatilidad, exigencias regulatorias más estrictas y presión sobre los tiempos logísticos.Desde la <b><a href="/tag/-/meta/cciap-camara-de-comercio-industrias-y-agricultura-de-panama">Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP)</a></b>, advierten que este entorno se traduce en '<b>más volatilidad de tránsito y demanda, presión sobre los tiempos de despacho y mayores exigencias de cumplimiento</b>', pero también en un <i><b>'valor creciente de la neutralidad, la confiabilidad y la previsibilidad institucional'</b></i> del país.El gremio considera que Panamá puede ganar tracción mediante sus servicios logísticos, consolidando cargas, brindando transbordo, almacenamiento, reempaque y otros servicios de valor agregado para cadenas regionales. Además, identifica oportunidades en sedes regionales de multinacionales, servicios corporativos, centros financieros y plataformas tecnológicas.Por su parte, la <b><a href="/tag/-/meta/apede-asociacion-panamena-de-ejecutivos-de-empresas">Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE)</a></b> subraya que, en un mundo menos cooperativo, <i>'</i><i><b>las empresas buscan lugares seguros</b></i><i>'</i>, por lo que Panamá puede consolidarse como un <i>'</i><i><b>puerto confiable</b></i><i>'</i> si refuerza su transparencia, trazabilidad y respeto al Estado de derecho.No obstante, ambos gremios coinciden en que Panamá enfrenta una competencia creciente de otros <i>hubs</i> regionales y que aprovechar esta coyuntura dependerá de fortalecer el capital humano, agilizar trámites, proteger la infraestructura crítica y mantener la seguridad jurídica.