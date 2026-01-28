Panamá puede ganar peso como centro logístico y financiero, dicen gremios empresariales

La creciente fragmentación de la economía global y el aumento de tensiones entre grandes bloques económicos podrían reforzar el papel de Panamá como centro logístico, financiero y de servicios, de acuerdo con el Global Risks Report 2026 del Foro Económico Mundial y el análisis de gremios empresariales panameños.

El informe identifica la confrontación geoeconómica como el principal riesgo global a corto plazo, con impacto directo en el comercio internacional, la inversión y las cadenas de suministro. Para economías abiertas como la panameña, este escenario implica mayor volatilidad, exigencias regulatorias más estrictas y presión sobre los tiempos logísticos.

Desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), advierten que este entorno se traduce en “más volatilidad de tránsito y demanda, presión sobre los tiempos de despacho y mayores exigencias de cumplimiento”, pero también en un “valor creciente de la neutralidad, la confiabilidad y la previsibilidad institucional” del país.

El gremio considera que Panamá puede ganar tracción mediante sus servicios logísticos, consolidando cargas, brindando transbordo, almacenamiento, reempaque y otros servicios de valor agregado para cadenas regionales. Además, identifica oportunidades en sedes regionales de multinacionales, servicios corporativos, centros financieros y plataformas tecnológicas.

Por su parte, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) subraya que, en un mundo menos cooperativo, “las empresas buscan lugares seguros”, por lo que Panamá puede consolidarse como un “puerto confiable” si refuerza su transparencia, trazabilidad y respeto al Estado de derecho.

No obstante, ambos gremios coinciden en que Panamá enfrenta una competencia creciente de otros hubs regionales y que aprovechar esta coyuntura dependerá de fortalecer el capital humano, agilizar trámites, proteger la infraestructura crítica y mantener la seguridad jurídica.