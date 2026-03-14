El Oscar y hacer cine sin miedo

A la llamada Meca del Cine se le tilda de insustancial de manera recurrente. Algo de razón hay cuando las continuaciones, las precuelas y los spin-off son parte de las rutinas de estrenos del mayor imperio fílmico del planeta.La Academia de Hollywood ha querido en esta temporada 2025 - 2026 plantear otras narrativas cuando otorgó 16 nominaciones a ‘Sinners’, de<b> </b>Ryan Coogler y 13 a ‘One Battle After Another’, de<b> </b>Paul Thomas Anderson.Ponderó un cine autoral e independiente en su esencia, pero con características cercanas a un séptimo de arte escapista que pone tan contento a la industria mainstream y da alegría a sus seguidores más leales.