Trump pierde batalla legal clave: Tribunal tumba arancel del 10%

El panorama comercial internacional enfrenta un nuevo giro jurídico. El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos falló este jueves 7 de mayo en contra del arancel global del 10% impuesto por la administración de Donald Trump.

La sentencia determina que la aplicación de este gravamen no contaba con la justificación necesaria bajo la ley de la década de 1970 invocada por el Ejecutivo para su implementación.

Este fallo, decidido por una votación de dos a uno, representa un obstáculo legal directo para la medida que Trump implementó en febrero, luego de que la Corte Suprema anulara previamente una parte sustancial de sus aranceles originales.

Según el argumento gubernamental, la tarifa buscaba corregir los déficits en la balanza de pagos, pero el tribunal ha considerado que el uso de la normativa fue improcedente.