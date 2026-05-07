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Economía

Trump pierde batalla legal clave: Tribunal tumba arancel del 10%

Este fallo, decidido por una votación de dos a uno, representa un obstáculo legal directo para la medida que Trump implementó en febrero.
Este fallo, decidido por una votación de dos a uno, representa un obstáculo legal directo para la medida que Trump implementó en febrero. ANDREW LEYDEN | NurPhoto via AFP
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Mileika Lasso
  • 07/05/2026 18:35
Un tribunal de comercio de Estados Unidos invalida el arancel global del 10% de Trump, impactando el flujo comercial hacia socios estratégicos como Panamá.

El panorama comercial internacional enfrenta un nuevo giro jurídico. El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos falló este jueves 7 de mayo en contra del arancel global del 10% impuesto por la administración de Donald Trump.

La sentencia determina que la aplicación de este gravamen no contaba con la justificación necesaria bajo la ley de la década de 1970 invocada por el Ejecutivo para su implementación.

Este fallo, decidido por una votación de dos a uno, representa un obstáculo legal directo para la medida que Trump implementó en febrero, luego de que la Corte Suprema anulara previamente una parte sustancial de sus aranceles originales.

Según el argumento gubernamental, la tarifa buscaba corregir los déficits en la balanza de pagos, pero el tribunal ha considerado que el uso de la normativa fue improcedente.

Impacto inmediato y precedentes

Aunque la sentencia se limita inicialmente a las empresas que presentaron la demanda, expertos legales señalan que establece un precedente jurídico de alto impacto. Esto abre la puerta para que otras compañías importadoras impugnen los recargos y soliciten la devolución de los fondos pagados.

El tribunal ha sido tajante en sus plazos: ordenó a los demandados implementar el fallo en un periodo de cinco días, disponiendo además el desembolso de los pagos retroactivos a los importadores afectados. Cabe destacar que esta decisión no afecta los aranceles sectoriales específicos sobre el acero, el aluminio y los automóviles.

El escenario para Panamá

Para Panamá, el fallo llega en un momento de incertidumbre. Si bien el presidente Trump anunció recientemente su intención de elevar el arancel global al 15% bajo otros fundamentos legales (como la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974), el revés en el Tribunal de Comercio Internacional debilita la estructura jurídica de su política proteccionista.

En 2025, las exportaciones panameñas hacia Estados Unidos, su principal socio comercial, superaron los $1,300 millones. Productos como el camarón, el banano y la teca han estado bajo la sombra de estas fluctuaciones arancelarias.

El gremio exportador local, liderado por la Asociación Panameña de Exportadores (APEX), mantiene un diálogo activo para buscar excepciones que permitan a Panamá recuperar un arancel del 0%, similar a los logros de otros países de la región.

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