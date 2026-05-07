Trump pierde batalla legal clave: Tribunal tumba arancel del 10%

Aunque la sentencia se limita inicialmente a las empresas que presentaron la demanda, expertos legales señalan que establece un precedente jurídico de alto impacto. Esto abre la puerta para que otras compañías importadoras impugnen los recargos y soliciten la devolución de los fondos pagados.El tribunal ha sido tajante en sus plazos: ordenó a los demandados implementar el fallo en un periodo de cinco días, disponiendo además el desembolso de los pagos retroactivos a los importadores afectados. Cabe destacar que esta decisión no afecta los aranceles sectoriales específicos sobre el acero, el aluminio y los automóviles.