  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Arancel global sube a 15% pese a fallo del Supremo

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, acompañado por el secretario de Comercio Howard Lutnick (R), habla sobre la decisión del Tribunal Supremo de anular la mayoría de sus aranceles.
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, acompañado por el secretario de Comercio Howard Lutnick (R), habla sobre la decisión del Tribunal Supremo de anular la mayoría de sus aranceles. Yuri Gripas | EFE
Por
Mileika Lasso
  • 21/02/2026 13:12
El presidente Donald Trump redefine su estrategia comercial y mantiene presión sobre socios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado 21 de febrero que elevará del 10 % al 15 % el arancel global aplicado a decenas de países, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos invalidara el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) como base jurídica para gran parte de sus gravámenes.

En un mensaje difundido en Truth Social, el mandatario reaccionó al fallo judicial y adelantó nuevas medidas comerciales. El texto, traducido al español, señala:

“Con base en una revisión exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiestadounidense decisión sobre aranceles emitida ayer, después de MUCHOS meses de contemplación, por la Corte Suprema de Estados Unidos, permítanme que esta declaración represente que yo, como Presidente de los Estados Unidos de América, con efecto inmediato, elevaré el arancel mundial del 10 % a los países, muchos de los cuales han estado ‘estafando’ a Estados Unidos durante décadas, sin represalias (¡hasta que yo llegué!), al nivel plenamente permitido y probado legalmente del 15 %. Durante los próximos meses, la Administración Trump determinará y emitirá los nuevos aranceles legalmente permisibles, que continuarán nuestro extraordinariamente exitoso proceso de Hacer a Estados Unidos Grande de Nuevo, ¡MÁS GRANDE QUE NUNCA! Gracias por su atención a este asunto. Presidente DONALD J. TRUMP”.

El contexto del fallo

La decisión del Supremo de Estados Unidos, adoptada por seis votos contra tres, concluyó que el Ejecutivo se extralimitó al invocar poderes de emergencia en tiempos de paz para imponer aranceles generalizados. El tribunal consideró que la facultad tributaria corresponde al Congreso y que el uso de la IEEPA para fijar gravámenes amplios implica una delegación excesiva de esa potestad.

Sin embargo, el fallo no prohíbe al presidente aplicar aranceles bajo otras leyes vigentes, como la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 o la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. La propia disidencia del juez Brett Kavanaugh sostuvo que existen múltiples instrumentos legales que permiten mantener o redefinir la política arancelaria.

Mercados y reacciones

Tras conocerse la sentencia el viernes 20 de febrero, los mercados europeos reaccionaron al alza. La Bolsa de París registró un máximo histórico intradía y el índice CAC 40 superó los 8,500 puntos, en medio de expectativas de mayor previsibilidad comercial.

En contraste, el nuevo anuncio de Trump introduce un nuevo factor de incertidumbre sobre el comercio global, en momentos en que economías como Canadá y México siguen atentas a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Lo Nuevo