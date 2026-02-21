Arancel global sube a 15% pese a fallo del Supremo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado 21 de febrero que elevará del 10 % al 15 % el arancel global aplicado a decenas de países, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos invalidara el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) como base jurídica para gran parte de sus gravámenes.

En un mensaje difundido en Truth Social, el mandatario reaccionó al fallo judicial y adelantó nuevas medidas comerciales. El texto, traducido al español, señala:

“Con base en una revisión exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiestadounidense decisión sobre aranceles emitida ayer, después de MUCHOS meses de contemplación, por la Corte Suprema de Estados Unidos, permítanme que esta declaración represente que yo, como Presidente de los Estados Unidos de América, con efecto inmediato, elevaré el arancel mundial del 10 % a los países, muchos de los cuales han estado ‘estafando’ a Estados Unidos durante décadas, sin represalias (¡hasta que yo llegué!), al nivel plenamente permitido y probado legalmente del 15 %. Durante los próximos meses, la Administración Trump determinará y emitirá los nuevos aranceles legalmente permisibles, que continuarán nuestro extraordinariamente exitoso proceso de Hacer a Estados Unidos Grande de Nuevo, ¡MÁS GRANDE QUE NUNCA! Gracias por su atención a este asunto. Presidente DONALD J. TRUMP”.