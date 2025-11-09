Trump promete que su política de aranceles dará bonos de $2.000 a los estadounidenses

<i><b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">El presidente de Estados Unidos, Donald Trump</a></b></i>, aseguró este domingo que cada estadounidense, a excepción de los que tengan las rentas más altas, recibirá un bono de 'al menos 2.000 dólares' gracias a los aranceles.<i><b>'¡Las personas que están en contra de los aranceles son tontos! Ahora somos el país más rico y respetado del mundo, casi sin inflación y con un precio récord en el mercado de valores</b></i>', escribió Trump en su plataforma Truth Social.Según el mandatario, los planes de pensiones 401k 'están en su nivel más alto', pronto se empezará a pagar la deuda gracias a lo ingresado por los gravámenes y hay 'una inversión récord en EE.UU., con plantas y fábricas surgiendo por todas partes'.'Se pagará un dividendo de al menos $2.000 por persona (¡sin incluir a las personas con altos ingresos!) a todo el mundo', añadió el republicano.