Trump promete que su política de aranceles dará bonos de $2.000 a los estadounidenses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que cada estadounidense, a excepción de los que tengan las rentas más altas, recibirá un bono de “al menos 2.000 dólares” gracias a los aranceles.

“¡Las personas que están en contra de los aranceles son tontos! Ahora somos el país más rico y respetado del mundo, casi sin inflación y con un precio récord en el mercado de valores”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Según el mandatario, los planes de pensiones 401k “están en su nivel más alto”, pronto se empezará a pagar la deuda gracias a lo ingresado por los gravámenes y hay “una inversión récord en EE.UU., con plantas y fábricas surgiendo por todas partes”.

“Se pagará un dividendo de al menos $2.000 por persona (¡sin incluir a las personas con altos ingresos!) a todo el mundo”, añadió el republicano.