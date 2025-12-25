Heridos y múltiples choques en más de siete accidentes de tránsito este jueves de Navidad

Otro accidente se registró en la <b>barriada 2000 de Arraiján</b> , donde se reportó el <b>vuelo de un vehículo</b> , mientras que en la <b>avenida Mulvehill</b> , cerca del <b>Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico</b> , ocurrió un <b>choque contra un objeto fijo</b> .En la ciudad de Panamá, a las <b>7:57 am</b>, se reportó un <b>accidente de tránsito en la avenida Ernesto T. Lefevre</b> , específicamente en el <b>cruce con la avenida Santa Elena</b>, lo que generó tránsito lento en el área.Las autoridades reiteran el llamado a los conductores a <b>extremar las medidas de precaución</b>, respetar las señales de tránsito y evitar distracciones al volante, especialmente en horas de alto flujo vehicular y durante la temporada festiva.