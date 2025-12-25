Heridos y múltiples choques en más de siete accidentes de tránsito este jueves de Navidad

Las festivades de navidad, de este jueves, han dejado como saldo más de siete accidentes de tránsito, en diferentes puntos del país, con heridos y varios choques múltiples.

Uno de los hechos más relevantes ocurrió en Chepo, en el área de Río Mamoní , donde se registró un fuerte accidente que involucró a un vehículo tipo pickup y un autobús tipo montaña de la ruta de Cañita. En este accidente se reportaron más de 15 personas heridas, que fueron rescatadas por unidades del Servicio Nacional de Fronteras. Posteriormente, fueron enviados a distintos centros médicos para su evaluación y tratamiento.

En Panamá Oeste , se reportaron varios incidentes. En la vía Interamericana , específicamente en Barrio Balboa, en La Chorrera , a la altura de la entrada de la barriada Santos Jorge , se registró un accidente que afectó el flujo vehicular. Este hecho fue reportado en más de una ocasión durante la jornada. Además, durante la madrugada, se reportó un accidente en la autopista Arraiján–La Chorrera , en el sector de Vacamonte , cerca de un centro comercial, alrededor de las 12:45 am. Más tarde, a la 1:50 am, un vehículo salió de la vía en el ramal que conecta la avenida Mariano Rivera con la autopista Arraiján–La Chorrera .