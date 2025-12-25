Playa y paseos en bicicleta: así disfrutan turistas y panameños la navidad, este jueves

Para seguir celebrando las festividades de esta navidad, las familias panameñas optaron por recrearse en lugares como la playa y paseos al aire libre.

Desde tempranas horas, visitantes nacionales e internacionales acudieron a la Calzada de Amador para disfrutar un tiempo en familia rodeados de la vista de los cruceros y paseos en vicicletas.

Mientras que los más pequeños optaban por estrenar sus juguetes o divertirse en los parques temáticos de la zona.

Asimismo, las playas fueron otro de los lugares de escape para aquellos que querían disfrutar del día de otra manera.

Veracruz, por su cercanía a la ciudad capital, recibió a los bañistas que ya venían preparados con sus coolers y juegos.

Se espera que en el transcurso de la tarde el flujo de las personas incremente.