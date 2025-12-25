  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Playa y paseos en bicicleta: así disfrutan turistas y panameños la navidad, este jueves

Turistas hoy 25 de diciembre en la calzada de amador.
Turistas hoy 25 de diciembre en la calzada de amador. Erick Marciscano | La Estrella
Por
Lourdes García Armuelles
  • 25/12/2025 16:33
Se espera que en el transcurso de la tarde el flujo de las personas incremente en los diferentes sitios de entretenimiento

Para seguir celebrando las festividades de esta navidad, las familias panameñas optaron por recrearse en lugares como la playa y paseos al aire libre.

Desde tempranas horas, visitantes nacionales e internacionales acudieron a la Calzada de Amador para disfrutar un tiempo en familia rodeados de la vista de los cruceros y paseos en vicicletas.

Mientras que los más pequeños optaban por estrenar sus juguetes o divertirse en los parques temáticos de la zona.

Asimismo, las playas fueron otro de los lugares de escape para aquellos que querían disfrutar del día de otra manera.

Veracruz, por su cercanía a la ciudad capital, recibió a los bañistas que ya venían preparados con sus coolers y juegos.

Se espera que en el transcurso de la tarde el flujo de las personas incremente.

Niños y niñas disfrutan de la playa de Veracruz, este jueves
Niños y niñas disfrutan de la playa de Veracruz, este jueves Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
La familia panameña buscaban disfrutar de una manera diferente el clima.
La familia panameña buscaban disfrutar de una manera diferente el clima. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
Lo Nuevo