Es tiempo de reconciliación y paz, dice Asfura, presidente electo de Honduras

El virtual presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, le expresó a sus compatriotas con ocasión de las fiestas de Navidad, que “es tiempo de reconciliación, de unidad y de paz” en su país, que socialmente está dividido desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, cuando fue derrocado el entonces mandatario, Manuel Zelaya.

En un mensaje por televisión, pocas horas después de haber sido declarado presidente electo de Honduras por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, Asfura dijo que “el nacimiento de Jesús, el príncipe de la paz y su llegada nos recuerda que el amor es más poderoso que cualquier división” y “que esta Navidad nos encuentre más humanos y más hermanos”.

“Es tiempo de reconciliación de unidad y de paz. Debemos de reconocernos como lo que somos. Una sola familia hondureña. Hoy con profunda gratitud y asumiendo el honor de poder servirles, les extiendo mi mano para caminar juntos con firme determinación de trabajar sin descanso por Honduras”, agregó.

El conservador Asfura, del Partido Nacional, fue declarado este miércoles por el CNE como el presidente electo de Honduras, con el 40,26 % de los votos.

El lento recuento de las elecciones presidenciales de Honduras celebradas hace más de un mes estuvo marcado por la polémica, pues enfrentó varias fallas técnicas y tuvo que celebrarse un escrutinio especial debido a las inconsistencias en miles de actas.

El candidato conservador del Partido Liberal, Salvador Nasralla, en segundo lugar y muy cerca de Asfura, había exigido un nuevo recuento “voto por voto”.