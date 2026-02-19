México esperará toma de posesión de Balcázar para evaluar restablecer relaciones con Perú

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que su Gobierno esperará a la toma de posesión del presidente interino de Perú, José María Balcázar, para evaluar si es posible “restablecer las relaciones” diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2022 tras la destitución de Pedro Castillo.

“Pues vamos a esperar. El presidente que se eligió ayer (Balcázar) es del mismo partido de Pedro Castillo (Perú Libre). Entonces vamos a esperar a ver, una vez que tome posesión, si es factible restablecer las relaciones”, declaró la mandataria.

Las relaciones entre México y Perú se deterioraron luego de la destitución y detención de Castillo en diciembre de 2022, cuando intentó disolver el Congreso peruano.

El entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) expresó respaldo a Castillo y le concedió asilo político a su familia, lo que generó tensiones diplomáticas con el Gobierno peruano encabezado posteriormente por Dina Boluarte.

En ese contexto, Lima retiró a su embajador en México y declaró persona non grata al mandatario mexicano.