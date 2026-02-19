Escándalos dentro de la monarquía europea: precedentes que hoy resuenan en Inglaterra

<b>Polémica en Noruega</b>Otro caso reciente involucra a la familia real noruega. El hijo de la princesa heredera <b>Mette-Marit</b>, aunque no tiene título real, ha estado envuelto en investigaciones policiales por incidentes de conducta indebida, generando debate público en <b>Noruega</b> sobre la responsabilidad y la imagen de la realeza moderna.Si bien no se trata de un miembro directo en la línea de sucesión, el caso ha afectado la percepción ciudadana y ha obligado a la Casa Real noruega a pronunciarse públicamente.<b>Inglaterra enfrenta un episodio histórico sin precedentes en la Corona</b> El expríncipe <b>Andrés, duque de York</b> fue detenido este 19 de febrero en el condado de Norfolk, en el marco de una investigación por presunta mala conducta en un cargo público, según confirmó la cadena británica <b>BBC</b>.De acuerdo con un comunicado de <b>Thames Valley Police</b>, el arresto del hermano menor del rey <b>Carlos III</b>, de 66 años, se produjo como parte de diligencias en curso relacionadas con acusaciones formales. Actualmente, permanece bajo custodia policial mientras avanzan las investigaciones.Las autoridades informaron además que se están realizando registros en propiedades ubicadas en los condados de Berkshire y Norfolk, como parte del mismo proceso judicial.La detención se da en un contexto de renovado escrutinio público sobre el duque de York por su vinculación pasada con <b>Jeffrey Epstein</b>. Según ha trascendido, la Policía investigaba señalamientos que incluyen la presunta llegada al Reino Unido de una segunda mujer enviada por Epstein para sostener un encuentro con Mountbatten-Windsor.