Escándalos dentro de la monarquía europea: precedentes que hoy resuenan en Inglaterra

El escándalo tuvo un fuerte impacto en la imagen de la Corona española y se dio en un contexto complejo que terminó con la abdicación de Juan Carlos I en 2014 y la proclamación de Felipe VI .

Uno de los antecedentes más recordados es el de Iñaki Urdangarin , exyerno del rey Juan Carlos I . Urdangarin, quien estuvo casado con la infanta Cristina, fue investigado y posteriormente condenado por delitos de corrupción relacionados con el llamado “Caso Nóos”. En 2018 ingresó en prisión, convirtiéndose en el primer familiar directo de la monarquía española en cumplir condena por un caso de esta magnitud.

Las casas reales europeas atraviesan momentos de fuerte escrutinio público. Lo que actualmente ocurre en Inglaterra —donde por primera vez un miembro cercano a la familia real enfrenta una situación judicial de alto perfil— no es un hecho aislado en el continente. Existen precedentes en otras monarquías que han puesto a prueba la transparencia y la credibilidad de estas instituciones.

Polémica en Noruega

Otro caso reciente involucra a la familia real noruega. El hijo de la princesa heredera Mette-Marit, aunque no tiene título real, ha estado envuelto en investigaciones policiales por incidentes de conducta indebida, generando debate público en Noruega sobre la responsabilidad y la imagen de la realeza moderna.

Si bien no se trata de un miembro directo en la línea de sucesión, el caso ha afectado la percepción ciudadana y ha obligado a la Casa Real noruega a pronunciarse públicamente.

Inglaterra enfrenta un episodio histórico sin precedentes en la Corona

El expríncipe Andrés, duque de York fue detenido este 19 de febrero en el condado de Norfolk, en el marco de una investigación por presunta mala conducta en un cargo público, según confirmó la cadena británica BBC.

De acuerdo con un comunicado de Thames Valley Police, el arresto del hermano menor del rey Carlos III, de 66 años, se produjo como parte de diligencias en curso relacionadas con acusaciones formales. Actualmente, permanece bajo custodia policial mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades informaron además que se están realizando registros en propiedades ubicadas en los condados de Berkshire y Norfolk, como parte del mismo proceso judicial.

La detención se da en un contexto de renovado escrutinio público sobre el duque de York por su vinculación pasada con Jeffrey Epstein. Según ha trascendido, la Policía investigaba señalamientos que incluyen la presunta llegada al Reino Unido de una segunda mujer enviada por Epstein para sostener un encuentro con Mountbatten-Windsor.