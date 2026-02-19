Los británicos reciben con alegría el arresto del expríncipe Andrés

Andrés fue arrestado debido a alegaciones de que transmitió información confidencial al delincuente sexual Jeffrey Epstein cuando era enviado especial de comercio, entre 2001 y 2011, y no por otras sospechas que existen sobre él desde hace años.Según esas sospechas, Andrés habría mantenido relaciones sexuales en el Reino Unido con jóvenes que le habría enviado Epstein.Emma Carter dijo acordarse de <i><b>'esas víctimas'. </b></i>Considera pese a todo que el arresto es 'una buena noticia para ellas'.Su arresto es 'un mensaje fuerte. ¡Se lo merece!', insistió.Para ella, el expríncipe<i><b> 'se ha escondido durante años detrás de sus privilegios y de la popularidad de su madre, la reina Isabel II',</b></i> fallecida en septiembre de 2022.Esta londinense también afirmó sentirse 'apenada por el rey Carlos III, quien padece un cáncer y probablemente no estaba totalmente al tanto del pasado de su hermano'.