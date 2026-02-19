Los británicos reciben con alegría el arresto del expríncipe Andrés

“¡Se lo merece!” En las calles de Londres, ciudadanos británicos recibieron con alegría el arresto del expríncipe Andrés que, según ellos, muestra que la monarquía no está por encima de la ley. “Estoy encantada”, dijo sonriente a AFP la abogada Emma Carter. La policía arrestó al expríncipe este jueves, día de su 66 cumpleaños, por “sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público”, en relación con el caso Epstein, cuando era representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional. “Debería haber sido arrestado hace mucho tiempo”, añadió esta mujer de 55 años, en el barrio de la City, el centro financiero de la capital británica.

Andrés fue arrestado debido a alegaciones de que transmitió información confidencial al delincuente sexual Jeffrey Epstein cuando era enviado especial de comercio, entre 2001 y 2011, y no por otras sospechas que existen sobre él desde hace años. Según esas sospechas, Andrés habría mantenido relaciones sexuales en el Reino Unido con jóvenes que le habría enviado Epstein. Emma Carter dijo acordarse de “esas víctimas”. Considera pese a todo que el arresto es “una buena noticia para ellas”. Su arresto es “un mensaje fuerte. ¡Se lo merece!”, insistió. Para ella, el expríncipe “se ha escondido durante años detrás de sus privilegios y de la popularidad de su madre, la reina Isabel II”, fallecida en septiembre de 2022. Esta londinense también afirmó sentirse “apenada por el rey Carlos III, quien padece un cáncer y probablemente no estaba totalmente al tanto del pasado de su hermano”.

“La justicia británica funciona”

Maggie Yeo, jubilada de 59 años, también recibió la noticia con una gran sonrisa. “Pensaba que ellos (los miembros de la familia real) eran intocables”, dijo. “Es bueno saber que no están por encima de la ley. Al menos, la justicia británica funciona”, añadió. Jennifer Tiso, analista de datos de 39 años, se alegró de que, tras los arrestos de “otras superestrellas, ahora esto llegue a esferas más altas, como la familia real”. Muchos británicos parecían asumir que la familia real gozaba de impunidad. Una encuesta del instituto YouGov publicada el lunes indicaba que cerca de dos tercios de los británicos (62%) consideraban “improbable” que el expríncipe, que siempre ha negado las acusaciones en su contra, pudiera ser inculpado. La satisfacción perceptible el jueves en las calles de Londres ante el anuncio del arresto de Andrés también refleja la fuerte impopularidad que rodea al hermano del rey, debido a su amistad con Jeffrey Epstein, fallecido en prisión en 2019.