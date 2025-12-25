Quemaduras en niños aumentan entre 15% a 20% en Navidad y Año Nuevo, advierte el Seguro

Las <b>quemaduras en niños</b> atendidas en los servicios de urgencias de la <b>Caja de Seguro Social (CSS) aumentan entre un 15% y 20% durante las fiestas de fin de año</b>, según informaron autoridades médicas. <b>El incremento está asociado principalmente a la manipulación de fuegos pirotécnicos</b> y a <b>accidentes domésticos</b>, especialmente en la cocina durante la preparación de alimentos.De acuerdo con la CSS, este aumento se refleja de forma sostenida en los hospitales a nivel nacional, donde las emergencias pediátricas por <b>lesiones térmicas</b> se vuelven más frecuentes en esta temporada. En el caso de los <b>adultos</b>, las atenciones se incrementan mayormente por <b>enfermedades crónicas descompensadas</b>, así como por <b>traumas</b> derivados de <b>accidentes de tránsito</b>, <b>caídas</b> y <b>agresiones</b>.Las estadísticas oficiales indican que durante el año <b>2024</b> se registraron <b>13,625 atenciones</b> en los servicios de urgencias a nivel nacional. De estas, <b>12,188</b> correspondieron a <b>morbilidad común</b>, seguidas por <b>caídas (928)</b>, <b>traumas por agresión (257)</b> y <b>accidentes automovilísticos (99)</b>.La doctora <b>Yarminia Rico Cedeño</b>, jefa del servicio de Urgencias del <b>Hospital Pediátrico de Alta Complejidad de la Ciudad de la Salud</b>, explicó que en esta época es habitual atender a menores con quemaduras causadas por <b>objetos calientes</b>, <b>aceite hirviendo</b> y <b>artefactos pirotécnicos</b> como fuegos artificiales, cebollitas, estrellitas y bombitas.Además de las quemaduras, los servicios médicos reportan un aumento de <b>traumas, contusiones, fracturas, caídas, laceraciones</b> y <b>atragantamientos</b>, estos últimos relacionados con <b>baterías u objetos pequeños</b> presentes en algunos juguetes, lo que representa un riesgo adicional para la población infantil.Por su parte, la doctora <b>Paola Mackay</b>, especialista en urgencias médico-quirúrgicas de la CSS, señaló que durante las festividades también se observa un repunte de <b>afecciones respiratorias</b>, incluyendo <b>influenza y covid</b>, por lo que recomendó <b>evitar lugares con alta concentración de personas</b>.Ante este escenario, la <b>Caja de Seguro Social activó la Alerta Verde</b> a nivel nacional, un plan de contingencia que refuerza la atención médica las <b>24 horas</b>, con mayor disponibilidad de <b>personal de salud, ambulancias, medicamentos y servicios de laboratorio</b>, con el objetivo de <b>proteger la vida de la población</b> durante las celebraciones de fin de año.