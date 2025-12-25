Este será el primer día libre de enero de 2026 en Panamá

<b>Febrero</b>17 de febrero: Martes de Carnaval<b>Abril</b>3 de abril: Viernes Santo<b>Mayo</b>1 de mayo: Día del Trabajador<b>Noviembre</b>3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia5 de noviembre: Día de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia10 de noviembre: Grito de Independencia de la Villa de Los Santos28 de noviembre: Independencia de Panamá de España<b>Diciembre</b>8 de diciembre: Día de las Madres20 de diciembre: Día de los Caídos por la Invasión de Estados Unidos a Panamá25 de diciembre: Navidad