Este será el primer día libre de enero de 2026 en Panamá

Con la culminación de las festividades y días feriados del año 2025, los panameños comienzan a prepararse para conocer cuáles serán los próximos días festivos del año 2026. Aunque en el país existen numerosas fechas conmemorativas, solo algunas están oficialmente reconocidas a nivel nacional como días de descanso obligatorio.

De acuerdo con el calendario oficial, el primer día feriado del 2026 será el jueves 1 de enero, fecha en la que se celebra el Año Nuevo, marcando el inicio del nuevo año.

Posteriormente, el viernes 9 de enero, se conmemorará el Día de los Mártires, una de las fechas patrióticas más importantes del país, en recuerdo de los acontecimientos históricos de 1964.

Estas dos fechas abren el calendario de feriados nacionales del 2026, que incluye otras celebraciones cívicas y religiosas a lo largo del año.