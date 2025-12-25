  1. Inicio
PANAMÁ

Este será el primer día libre de enero de 2026 en Panamá

Panamá ya cuenta con el calendario de días feriados nacionales para el año 2026.
Por
Emiliana Tuñón
  • 25/12/2025 12:16
El calendario de feriados nacionales de Panamá para 2026 incluye fechas cívicas y religiosas.

Con la culminación de las festividades y días feriados del año 2025, los panameños comienzan a prepararse para conocer cuáles serán los próximos días festivos del año 2026. Aunque en el país existen numerosas fechas conmemorativas, solo algunas están oficialmente reconocidas a nivel nacional como días de descanso obligatorio.

De acuerdo con el calendario oficial, el primer día feriado del 2026 será el jueves 1 de enero, fecha en la que se celebra el Año Nuevo, marcando el inicio del nuevo año.

Posteriormente, el viernes 9 de enero, se conmemorará el Día de los Mártires, una de las fechas patrióticas más importantes del país, en recuerdo de los acontecimientos históricos de 1964.

Estas dos fechas abren el calendario de feriados nacionales del 2026, que incluye otras celebraciones cívicas y religiosas a lo largo del año.

Estos son los días feriados nacionales que tendrá Panamá a partir de febrero 2026

Febrero

17 de febrero: Martes de Carnaval

Abril

3 de abril: Viernes Santo

Mayo

1 de mayo: Día del Trabajador

Noviembre

3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia

5 de noviembre: Día de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia

10 de noviembre: Grito de Independencia de la Villa de Los Santos

28 de noviembre: Independencia de Panamá de España

Diciembre

8 de diciembre: Día de las Madres

20 de diciembre: Día de los Caídos por la Invasión de Estados Unidos a Panamá

25 de diciembre: Navidad

