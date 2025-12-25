Rixi Moncada rechaza proclamación de Asfura como presidente electo de Honduras

La candidata oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, dijo este jueves que el Consejo Nacional Electoral (CNE) “asesinó nuestra incipiente democracia” al proclamar presidente electo de Honduras a Nasry ‘Tito’ Asfura, una decisión que calificó como “fraude y una imposición extranjera”.

”En Honduras el CNE atendiendo las instrucciones del imperio, asesinó nuestra incipiente democracia, pero nuestro pueblo no es ingenuo: la proclama del ‘presidente electo’ es un fraude y una imposición extranjera. Traicionaron la Patria”, subrayó Moncada en un mensaje en la red social X.

Asfura, del conservador Partido Nacional y apoyado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, fue declarado el miércoles por el CNE como el virtual presidente electo de Honduras, con el 40,26 % de los votos en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Moncada, quien obtuvo el 19,19 % de los sufragios, según la declaración del CNE, enfatizó que el mundo “debe saber” que el mandatario electo en Honduras “es de los empresarios que pidieron la intervención” de Trump, quien tres días antes de las elecciones había expresado su apoyo a Asfura y le pidió a los hondureños que votarán por él.

También denunció que, durante el período de cinco días de ‘silencio electoral’ para que los hondureños reflexionarán sobre su voto, los empresarios “pagaron mensajes masivos amenazantes contra los votantes que reciben remesas”, con el propósito de “torcer la voluntad popular”.

La candidata oficialista señaló al bipartidismo tradicional, de los conservadores partidos Nacional y Liberal, de dejar “huellas de su plan criminal y fraudulento”, al referirse a la existencia de 26 audios que, dijo, deben “ser investigados hasta las últimas consecuencias”.

”El plan se ha consumado hoy pero confío en que la verdad es inmutable y eterna”, sostuvo Moncada, quien reiteró su denuncia sobre “las dolosas trampas” del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y las “miles de actas manoseadas que dejaron sombras donde debía haber luz”.

Además, acusó a las consejeras del CNE Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López, de firmar “su vergonzosa página de traición”, al asegurar que utilizaron “el miedo, la coacción y la injerencia extranjera para imponer un golpe electoral”.

”El pueblo me conoce y sabe que creo en su causa y que me mantendré firme en resistencia, con la convicción de siempre”, apostilló.

El lento recuento de las elecciones presidenciales de Honduras celebradas hace más de un mes estuvo marcado por la polémica, pues enfrentó varias fallas técnicas y tuvo que celebrarse un escrutinio especial debido a las inconsistencias en miles de actas.

El candidato conservador del Partido Liberal, Salvador Nasralla, en segundo lugar y muy cerca de Asfura, había exigido un nuevo recuento “voto por voto”.