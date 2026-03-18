Incendio en Guna Yala deja pérdidas materiales y 29 afectados

Un incendio registrado en la comunidad de Ailigandí, en la comarca de Gunayala, dejó un total de 29 personas afectadas, pertenecientes a tres familias, tras consumir varias estructuras residenciales.

De acuerdo con información difundida por Telemetro reporta, el incendio se inició alrededor de las 3:00 de la tarde del día anterior y provocó la destrucción de tres viviendas y cinco cocinas, generando cuantiosas pérdidas materiales.

Las autoridades comarcales acudieron al lugar la misma noche del incidente para atender a los damnificados y evaluar los daños ocasionados por el fuego.

Ante esta situación, la comunidad se encuentra organizándose para brindar apoyo a las familias afectadas, mientras se espera la llegada de ayuda para atender sus necesidades inmediatas.

El hecho se produce en medio de un contexto de múltiples incendios de masa vegetal registrados en el país, lo que mantiene en alerta a las autoridades y cuerpos de emergencia.