Japón explora ruta aérea directa con Panamá

La posibilidad de establecer un vuelo directo entre Panamá y Japón volvió a tomar fuerza luego de que la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) recibiera en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a ejecutivos de la aerolínea japonesa All Nippon Airways (ANA) y personal de The Boeing Company para una visita técnica orientada a evaluar la viabilidad de la ruta Panamá-Tokio.

La reunión fue coordinada por Tocumen, S.A. y contó con la participación de representantes de la Cancillería de Panamá, así como personal técnico y ejecutivo de Copa Airlines.

Según informó la AAC, el encuentro forma parte de los esfuerzos para fortalecer la conectividad aérea entre Panamá y Japón, con miras a una eventual operación compartida entre aerolíneas y al aprovechamiento del hub regional de Tocumen.

La entidad explicó que, bajo la dirección de Rafael Bárcenas, se presentaron avances en las negociaciones bilaterales necesarias para concretar los derechos de tráfico aéreo que permitirían establecer la conexión directa entre ambos países.

Durante la visita también se expusieron los avances del sistema One Stop Security, mecanismo que busca reforzar la seguridad aeroportuaria y agilizar la conectividad de pasajeros en tránsito dentro del hub panameño.

La iniciativa se suma a las gestiones diplomáticas y comerciales impulsadas desde 2025 por el Gobierno panameño para atraer la operación de ANA hacia Panamá.

Ese año, durante una visita oficial a Japón, el canciller Javier Martínez-Acha confirmó que ambos países trabajaban en el establecimiento de una ruta aérea directa entre Ciudad de Panamá y Tokio, con el objetivo de convertir a Panamá en una puerta de entrada más ágil hacia América Latina y el Caribe para pasajeros y negocios japoneses.

La propuesta surgió en medio de la visita oficial del presidente José Raúl Mulino a Japón, donde sostuvo reuniones con autoridades, grupos navieros y empresarios durante la Expo 2025 de Osaka.

El Gobierno panameño considera que una conexión aérea directa con Tokio fortalecería el posicionamiento de Tocumen como centro regional de conexiones y ampliaría las oportunidades comerciales, turísticas y logísticas entre Asia y América Latina.