Colegio de Gente de Mar pide priorizar empleos en reforma a Ley de Marina Mercante

El presidente del Colegio Nacional de Gente de Mar, Roberto Pineda Piedra, destacó a La Estrella de Panamá que la discusión legislativa sobre la modificación de la Ley de Marina Mercante debe garantizar la protección de las plazas laborales para los panameños en aguas nacionales.

“El tema más sensible para la gente de mar es la nacionalidad, el ejercicio profesional en aguas nacionales. Nuestra posición es que estas plazas sean de preferencia ocupadas por los nacionales”, afirmó Pineda, quien agregó que, en caso de que no exista suficiente personal local para cubrir la demanda, se podría abrir la ventana a extranjeros de manera temporal.

La propuesta de reforma se encuentra actualmente en una subcomisión de la Asamblea Nacional y se espera que sea retomada en el próximo periodo legislativo.

En el ámbito internacional, Pineda subrayó que la situación es distinta, ya que la flota panameña admite tripulantes de diversas nacionalidades siempre que cumplan con los requisitos de la Autoridad Marítima y los estándares medioambientales.

El debate se da en paralelo a la iniciativa presentada el 20 de febrero de 2024 por el entonces ministro de la Presidencia, José Simpson Polo, quien introdujo ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley que modifica la Ley No. 57 de 2008, con el objetivo de fortalecer la competitividad y mantener al país en la vanguardia del sector marítimo.

Simpson en su momento explicó que el sector enfrenta factores internos y externos que han afectado su competitividad, por lo que se realizó una revisión exhaustiva del marco legal de la Dirección General de Marina Mercante.

El proceso, dijo, incluyó una mesa de trabajo con gremios e instituciones del Estado, en la que se revisaron 188 artículos: se modificaron 70, se eliminaron 10 y se propusieron más de 12 nuevos, todos aprobados de manera consensuada.

Entre los principales cambios figuran la digitalización de las patentes de navegación con códigos QR y firma electrónica, la flexibilización del sistema de abanderamiento, la creación de un registro de agentes residentes de las naves y sanciones enérgicas contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. También se busca fortalecer la transparencia del Registro de Buques y garantizar la seguridad jurídica en casos de cancelación de naves.

“El proyecto, considerado como uno de los pilares de la presente administración, fortalecerá nuestra posición en el mercado internacional y promoverá la competitividad del registro panameño”, aseguró Simpson durante la exposición de motivos.