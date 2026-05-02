De la investigación a la ley: exploran ruta para diversificar la economía

La ciencia panameña busca abrirse paso en la agenda legislativa. Tras la culminación de tres talleres de formulación de políticas públicas organizados por INDICASAT-AIP junto a la Asamblea Nacional, se consolidó la idea de que el país necesita traducir su potencial científico en propuestas de ley capaces de impulsar la biotecnología y la bioinnovación como motores de un nuevo modelo económico.

Las jornadas, realizadas los días 9, 23 y 29 de abril reunieron a investigadores y actores vinculados al ámbito legislativo en un espacio de intercambio que permitió conectar la evidencia científica con la formulación de iniciativas orientadas al desarrollo nacional.

El balance de los talleres dejó un mensaje claro: Panamá cuenta con conocimiento, talento e instituciones científicas con capacidad para aportar al diseño de políticas públicas, pero ese potencial requiere mayor articulación con los espacios donde se toman decisiones.

En este sentido, se identificó la necesidad de enfocar futuras propuestas de ley en sectores estratégicos como la biotecnología y la bioinnovación, vistos cada vez más como herramientas para diversificar la economía y avanzar hacia un modelo basado en conocimiento, sostenibilidad y valor agregado.

Para los participantes, hablar de bioeconomía ya no debe entenderse como una aspiración lejana, sino como una ruta posible para generar nuevas oportunidades de crecimiento, fortalecer capacidades nacionales y aprovechar de manera más inteligente la ciencia y la innovación.

Durante las sesiones también se subrayó la importancia de que la comunidad científica desarrolle más herramientas para comunicar evidencia, comprender el entorno institucional y participar con mayor incidencia en la construcción de políticas públicas.

“Estos talleres demostraron que existe una oportunidad real para acercar la ciencia a la agenda pública y convertir el conocimiento en una herramienta útil para el desarrollo del país”, señaló el Dr. Timothy Thomson, director de INDICASAT-AIP.

El diputado Miguel Ángel Campos Lima destacó que la ciencia y la innovación deben convertirse en herramientas al servicio de la sociedad, contribuyendo a enfrentar desafíos en salud, seguridad alimentaria, ambiente y desarrollo productivo.