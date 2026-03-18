Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 18 de marzo

<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) </a>informó que para est<b>e miércoles 18 de marzo</b> se prevén condiciones inestables, especialmente en el Pacífico Central y Occidental del país, donde <b>se esperan aguaceros acompañados de actividad eléctrica</b>.Durante la mañana, el Caribe panameño presentará<b> cielos nublados con lluvias ligeras e intermitentes</b>, principalmente <b>desde Colón hasta Bocas del Toro</b>. Estas condiciones también podrían registrarse de forma esporádica en áreas marino-costeras del Pacífico Occidental.Para la tarde, el panorama cambia con mayor intensidad: se pronostican <b>aguaceros de moderados a fuertes con posibles tormentas eléctricas</b> en sectores de la península de <b>Azuero, el centro-sur de Veraguas y la provincia de Chiriquí</b>. Mientras tanto, el resto del país mantendrá intervalos nublados con chubascos aislados.En horas de la noche, persistirán las<b> lluvias con actividad eléctrica</b> en zonas cercanas al <b>Golfo de Chiriquí</b>, mientras que en <b>Colón y Guna Yala se esperan precipitaciones ligeras ocasionales.</b>En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre los <b>21°C</b> y <b>24°C</b>, descendiendo hasta los <b>10°C </b>en áreas montañosas. Las máximas alcanzarán entre <b>28°C y 35°C</b>, con registros menores en la Cordillera Central.Las condiciones marítimas se mantienen relativamente estables, con oleajes de hasta 1.5 metros en el Caribe y hasta 1.0 metro en el Pacífico.Por otro lado, el IMHPA advirtió sobre niveles de radiación <b>UV-B muy altos a extremos (+11) en todo el país</b>, por lo que se recomienda tomar medidas de protección.Las autoridades reiteran el llamado a la población a seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), especialmente ante la posibilidad de tormentas eléctricas y lluvias intensas.