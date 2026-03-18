Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 18 de marzo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este miércoles 18 de marzo se prevén condiciones inestables, especialmente en el Pacífico Central y Occidental del país, donde se esperan aguaceros acompañados de actividad eléctrica.

Durante la mañana, el Caribe panameño presentará cielos nublados con lluvias ligeras e intermitentes, principalmente desde Colón hasta Bocas del Toro. Estas condiciones también podrían registrarse de forma esporádica en áreas marino-costeras del Pacífico Occidental.

Para la tarde, el panorama cambia con mayor intensidad: se pronostican aguaceros de moderados a fuertes con posibles tormentas eléctricas en sectores de la península de Azuero, el centro-sur de Veraguas y la provincia de Chiriquí. Mientras tanto, el resto del país mantendrá intervalos nublados con chubascos aislados.

En horas de la noche, persistirán las lluvias con actividad eléctrica en zonas cercanas al Golfo de Chiriquí, mientras que en Colón y Guna Yala se esperan precipitaciones ligeras ocasionales.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre los 21°C y 24°C, descendiendo hasta los 10°C en áreas montañosas. Las máximas alcanzarán entre 28°C y 35°C, con registros menores en la Cordillera Central.

Las condiciones marítimas se mantienen relativamente estables, con oleajes de hasta 1.5 metros en el Caribe y hasta 1.0 metro en el Pacífico.

Por otro lado, el IMHPA advirtió sobre niveles de radiación UV-B muy altos a extremos (+11) en todo el país, por lo que se recomienda tomar medidas de protección.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), especialmente ante la posibilidad de tormentas eléctricas y lluvias intensas.