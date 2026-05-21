La Estrella de Panamá y Radio Panamá arrasan en Premios de Periodismo 2026

El periodismo de investigación, la cobertura de los hechos y la profundidad en el diálogo le otorgaron a La Estrella de Panamá y a su alianza informativa con Radio Panamá el liderazgo absoluto en la entrega del Premio Nacional de Periodismo de Panamá 2026. La ceremonia, organizada por el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información en el marco de sus 30 años de fundación , reconoció el rigor técnico y la fiscalización del ejercicio periodístico en el país.

El diario de los panameños se alzó con los principales reconocimientos del trabajo periodístico escritos y de campo. En la categoría de Mejor Investigación Periodística, la estatuilla fue otorgada a la periodista Mary Triny Zea, de La Estrella de Panamá, por un trabajo de alta complejidad analítica. En Periodismo Especializado, el equipo de Telemetro, integrado por Milagros Córdoba y Roberto Zambrano se alzó el premio, recibió una mención honorífica, Sabrina Bacal de La Prensa.

La Estrella de Panamá extendió su racha ganadora en la categoría de Mejor Cobertura Noticiosa, donde el periodista Juan Alberto Cajar obtuvo el máximo galardón de la noche por su seguimiento informativo. El propio Cajar sumó un reconocimiento adicional al recibir la mención honorífica en la categoría de Mejor Entrevista. Mientras que Zelideth Cortez, de Telemetro recibió una mención honorífica en Cobertura Noticiosa.

La alianza estratégica informativa del diario también rindió frutos en las ondas radiales. El periodista Leonardo Grinspan, de la emisora Radio Panamá —estación aliada de La Estrella de Panamá—, conquistó el premio a Mejor Entrevista por un diálogo de profundidad con fuentes del acontecer nacional.

Por otro lado, el jurado internacional otorgó el Gran Premio Nacional de Periodismo —destinado a la pieza con el puntaje más destacado de todo el concurso— a Sol Lauria y María Teresa Ronderos por una publicación en el medio digital Concolón. Lauria también obtuvo de forma individual el premio a Mejor Reportaje, en una producción compartida entre Concolón y La Prensa, categoría donde Ereida Prieto, de La Prensa, se llevó la mención de honor. En Mejor Crónica, el triunfo correspondió a Daniel Molina, también de Concolón.

El entorno visual y de nuevos formatos completó la distribución de los galardones de las once categorías en concurso. Isaac Ortega, de La Prensa, ganó en Mejor Fotografía Periodística —con mención honorífica para Matías Delacroix, de Associated Press—. Benjamín Samudio, del medio Al Día Panamá, obtuvo el premio a Mejor Caricatura, seguido por una mención de honor para Julio Enrique Briceño, de Destino Panamá. En las plataformas sonoras, Cristian Francisco Robles, de Radio Hogar, ganó el Premio Fernando Eleta Casanovas a periodismo radiofónico, mientras que Claudia Carolina Morales, de TVN Radio, se llevó el galardón a Mejor Podcast Periodístico.

La conmemoración de las tres décadas de la organización contempló la entrega de cuatro reconocimientos especiales a la excelencia por trayectoria, otorgados por la Junta Directiva a los profesionales Lloyd O’Meally, Alcides Rodríguez, José “Checho” Quintero y Carmen Heredia García.

Cada una de las categorías regulares recibió la nueva estatuilla oficial del certamen y una asignación económica.