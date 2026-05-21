Senniaf responde sobre caso de cinco menores en el CAI de Tocumen

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) se pronunció este 21 de mayo sobre la situación de cinco menores bajo su cuidado en centros de acogida que fue denunciada por su abuela y replicada por múltiples medios de comunicación, entre ellos La Estrella de Panamá.

“Hemos visto con preocupación como en redes sociales se ha ventilado información relacionada con cinco hermanos que actualmente están bajo la protección de la Senniaf. Es importante aclarar que la entidad ha realizado los acercamientos correspondientes con la familia, incluida su abuela, sin que hasta el momento hayan asumido el cuidado de los menores. Nuestra legislación establece que todo niño tiene derecho a vivir en familia y ese seguirá siendo nuestro principal objetivo”, manifestó Alexander Castrellón, jefe de Asesoría Legal en la institución.

Entre las denuncias hechas por la abuela de los menores es que la calidad de la comida era tan mala que tenían que salir a buscar comida en otros sitios y que se veían forzados a dormir en el suelo.

Castrellón no negó los cuestionamientos, pero afirmó que la actual administración adecuó la cocina del CAI Tocumen “para garantizar la alimentación completa, balanceada y acorde a las preferencias de los propios niños” y que se acondicionaron sus dormitorios.

“Nuestros niños no pueden ser utilizados como una bandera política, exponerlos públicamente también vulnera sus derechos y esto afecta su bienestar emocional y por eso exhortamos a la ciudadanía, a los medios digitales y a todos a actuar con responsabilidad antes de difundir cualquier caso relacionado con menores de edad y puedan evitar así revictimizarlos y afectar su dignidad”, concluyó.

La diputada Alexandra Brenes interpuso una demanda contra varios directivos de la Senniaf por las condiciones dentro del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, presentando evidencia en video tomada durante una visita al sitio de las condiciones dentro de las habitaciones y el mal estado de la cocina.

También se compartieron múltiples correos de un trabajador de la institución denunciando las irregularidades. Han pasado más de tres meses, y no se han compartido avances del proceso que se encuentra en manos del Ministerio Público.