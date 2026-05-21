Asamblea respalda al agro panameño en disputa con Costa Rica

La <b>Comisión de Asuntos Agropecuarios de la <a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b> expresó este jueves 20 de mayo su respaldo a las acciones que adopte el Estado panameño en medio de las recientes diferencias comerciales con <b>Costa Rica</b>.A través de un comunicado firmado por el presidente de la comisión, el diputado <b>Orlando Carrasquilla</b>, la instancia legislativa manifestó apoyo a los productores nacionales y defendió la necesidad de proteger rubros como papa, cebolla, lácteos y otros alimentos básicos.El pronunciamiento ocurre mientras Panamá y Costa Rica mantienen <b>tensiones comerciales relacionadas con productos agropecuarios</b>, un tema que en las últimas semanas escaló al plano diplomático y político.La comisión sostuvo que la producción nacional representa un<i> 'pilar esencial'</i> para la seguridad alimentaria, el empleo rural y la economía de las comunidades vinculadas al agro.Además, indicó que respaldará las acciones estratégicas que impulse el Estado panameño <i>'en instancias internacionales'</i> para defender a los productores nacionales.La declaración también refleja <b>el cierre de filas entre sectores políticos y gremios agropecuarios</b> alrededor de la estrategia del Gobierno frente a Costa Rica.La comisión afirmó que continuará acompañando a los productores <i>'en la defensa de sus derechos'</i> y en la promoción de políticas para fortalecer la competitividad y sostenibilidad del agro panameño.El conflicto comercial entre ambos países ha generado preocupación entre productores y exportadores debido a posibles afectaciones en el intercambio de alimentos y productos agrícolas.