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Economía

Asamblea respalda al agro panameño en disputa con Costa Rica

Diputados de la Asamblea Nacional apoyaron medidas de defensa para el agro nacional.
Diputados de la Asamblea Nacional apoyaron medidas de defensa para el agro nacional. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Mileika Lasso
  • 21/05/2026 17:14
La Comisión Agropecuaria respaldó la postura de Panamá ante el conflicto comercial con Costa Rica y defendió medidas de protección al agro

La Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional expresó este jueves 20 de mayo su respaldo a las acciones que adopte el Estado panameño en medio de las recientes diferencias comerciales con Costa Rica.

A través de un comunicado firmado por el presidente de la comisión, el diputado Orlando Carrasquilla, la instancia legislativa manifestó apoyo a los productores nacionales y defendió la necesidad de proteger rubros como papa, cebolla, lácteos y otros alimentos básicos.

El pronunciamiento ocurre mientras Panamá y Costa Rica mantienen tensiones comerciales relacionadas con productos agropecuarios, un tema que en las últimas semanas escaló al plano diplomático y político.

La comisión sostuvo que la producción nacional representa un “pilar esencial” para la seguridad alimentaria, el empleo rural y la economía de las comunidades vinculadas al agro.

Además, indicó que respaldará las acciones estratégicas que impulse el Estado panameño “en instancias internacionales” para defender a los productores nacionales.

La declaración también refleja el cierre de filas entre sectores políticos y gremios agropecuarios alrededor de la estrategia del Gobierno frente a Costa Rica.

La comisión afirmó que continuará acompañando a los productores “en la defensa de sus derechos” y en la promoción de políticas para fortalecer la competitividad y sostenibilidad del agro panameño.

El conflicto comercial entre ambos países ha generado preocupación entre productores y exportadores debido a posibles afectaciones en el intercambio de alimentos y productos agrícolas.

Comunicado de prensa de la Asamblea Nacional.
Comunicado de prensa de la Asamblea Nacional. Cedida
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