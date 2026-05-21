Asamblea respalda al agro panameño en disputa con Costa Rica

La Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional expresó este jueves 20 de mayo su respaldo a las acciones que adopte el Estado panameño en medio de las recientes diferencias comerciales con Costa Rica.

A través de un comunicado firmado por el presidente de la comisión, el diputado Orlando Carrasquilla, la instancia legislativa manifestó apoyo a los productores nacionales y defendió la necesidad de proteger rubros como papa, cebolla, lácteos y otros alimentos básicos.

El pronunciamiento ocurre mientras Panamá y Costa Rica mantienen tensiones comerciales relacionadas con productos agropecuarios, un tema que en las últimas semanas escaló al plano diplomático y político.

La comisión sostuvo que la producción nacional representa un “pilar esencial” para la seguridad alimentaria, el empleo rural y la economía de las comunidades vinculadas al agro.

Además, indicó que respaldará las acciones estratégicas que impulse el Estado panameño “en instancias internacionales” para defender a los productores nacionales.

La declaración también refleja el cierre de filas entre sectores políticos y gremios agropecuarios alrededor de la estrategia del Gobierno frente a Costa Rica.

La comisión afirmó que continuará acompañando a los productores “en la defensa de sus derechos” y en la promoción de políticas para fortalecer la competitividad y sostenibilidad del agro panameño.

El conflicto comercial entre ambos países ha generado preocupación entre productores y exportadores debido a posibles afectaciones en el intercambio de alimentos y productos agrícolas.