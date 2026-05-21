El inusual acuerdo operativo entre Venezuela y Estados Unidos para este sábado

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela autorizó de forma extraordinaria la realización de un simulacro de evacuación de emergencia solicitado por la Embajada de los Estados Unidos de América en Caracas. El ejercicio operativo incluirá el sobrevuelo controlado de dos aeronaves y maniobras de aterrizaje directo dentro de las instalaciones de la sede diplomática norteamericana, según confirmó un comunicado oficial del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores emitido este jueves 21 de mayo.

Las operaciones en el espacio aéreo de la capital venezolana se ejecutarán el próximo sábado 23 de mayo. De acuerdo con los datos técnicos provistos por la cancillería venezolana, las maniobras responden a supuestos escenarios de contingencias catastróficas o emergencias médicas de alta complejidad. La medida forma parte de los acuerdos y planes de protección diplomática internacional.

La autorización gubernamental obligó a coordinar un despliegue técnico entre la Dirección de Protocolo, Inmunidades y Privilegios del Ministerio de Relaciones Exteriores y las autoridades aeronáuticas de Venezuela. Estas últimas serán las encargadas de fiscalizar y autorizar de forma estricta los sobrevuelos sobre las zonas residenciales de Caracas, así como de garantizar los perímetros de seguridad aérea durante los descensos programados en la delegación estadounidense.