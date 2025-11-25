Evacúan a Nicolás Maduro tras reporte de B-52 y F-18 cerca de Caracas

Una alerta de seguridad se activó la tarde de este lunes 24 de noviembre durante una cadena nacional encabezada por Nicolás Maduro desde el Palacio de Miraflores.

La interrupción ocurrió luego de que distintas fuentes y entidades reportaran el sobrevuelo de un avión B-52 y dos cazas F-18 en las cercanías de la costa venezolana, próximos a Caracas.

De acuerdo con las imágenes transmitidas por Venezolana de Televisión (VTV), la alerta derivó en una movilización de emergencia que obligó a evacuar al mandatario del recinto.

En la transmisión se observa el momento en que el jefe de seguridad —a quien algunas fuentes atribuyen nacionalidad cubana— se acerca y le indica a Maduro que debe abandonar el salón.

El video, que se ha viralizado en las últimas horas, muestra cómo miembros del equipo de seguridad y un alto funcionario se aproximan con rapidez a Maduro, quien es retirado de la primera fila y conducido de inmediato fuera del lugar.

Reportes de seguimiento aéreo, entre ellos los de la plataforma FlightRadar24, confirmaron recientemente la trayectoria de al menos un bombardero B-52 y aeronaves F-18 operando en aguas internacionales, pero en proximidad al espacio aéreo venezolano.

Este tipo de despliegue militar suele interpretarse como una demostración de fuerza y un mensaje directo del Comando Sur de Estados Unidos, en un contexto marcado además por la designación del llamado “cártel de Los Soles”, presuntamente liderado por Maduro, como organización terrorista extranjera por parte del Departamento de Estado.

Hasta el momento, Maduro no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la evacuación ni sobre la presencia de las aeronaves militares.

No obstante, en situaciones similares el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha calificado estas maniobras como “incursiones ilegales” o “provocaciones” que atentarían contra la soberanía de Venezuela.