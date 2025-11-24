Bombardero B-52 de EE.UU. sobrevuela zonas cercanas a Venezuela y se aproxima a Caracas

Uno de los bombarderos estratégicos Boeing B-52H Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizó este lunes un extenso vuelo que lo llevó a operar durante más de media hora frente a la Península de Paraguaná, en Venezuela, en una ruta que también lo acercó posteriormente a la capital, Caracas.

Según el diario El Nacional, este avión despegó en la mañana desde la Base Aérea Minot, en Dakota del Norte, y atravesó Nueva Orleans y Cancún antes de llegar a las 6:05 p.m. a un punto cercano a Aruba.

De acuerdo con los registros de la plataforma Flightradar24, el B-52H ejecutó varios giros sobre el área marítima ubicada frente a Paraguaná y se mantuvo sobrevolando la zona por más de treinta minutos.

Después, el bombardero se desplazó hacia las cercanías de Puerto Cumarebo, en el estado Falcón, según los datos de radar, y posteriormente continuó su ruta aproximándose a Caracas.