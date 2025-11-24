Bombardero B-52 de EE.UU. sobrevuela zonas cercanas a Venezuela y se aproxima a Caracas

El B-52H Stratofortress es uno de los activos más emblemáticos y poderosos de las fuerzas estratégicas estadounidenses. Según la Fuerza Aérea de EE. UU., <b>este modelo es un bombardero pesado de largo alcance capaz de operar a velocidades subsónicas y alcanzar altitudes de hasta 15.166 metros</b>.Puede transportar armamento nuclear o convencional guiado con precisión, y está diseñado para navegación global con alta exactitud.En escenarios de conflicto convencional, el B-52 puede ejecutar ataques estratégicos, apoyo aéreo cercano, interdicción, operaciones ofensivas antiaéreas y misiones marítimas. Su capacidad de vigilancia oceánica es destacada: dos aeronaves pueden monitorear 364.000 kilómetros cuadrados en solo dos horas.Durante la Guerra del Golfo, los B-52 lanzaron el 40% de todas las armas empleadas por la coalición internacional.Todos los B-52 pueden incorporar sensores de visión electroóptica, sistemas infrarrojos frontales y módulos avanzados de orientación para mejorar la precisión, la evaluación de daños y la seguridad del vuelo.