Bombardero B-52 de EE.UU. sobrevuela zonas cercanas a Venezuela y se aproxima a Caracas

El avión B-52 Puede transportar armamento nuclear. Fuerza Aérea de Estados Unidos.
Por
Adriana Berna
  • 24/11/2025 17:40
El bombardeo se aproximó a Caracas tras pasar por la península de Paraguaná.

Uno de los bombarderos estratégicos Boeing B-52H Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizó este lunes un extenso vuelo que lo llevó a operar durante más de media hora frente a la Península de Paraguaná, en Venezuela, en una ruta que también lo acercó posteriormente a la capital, Caracas.

Según el diario El Nacional, este avión despegó en la mañana desde la Base Aérea Minot, en Dakota del Norte, y atravesó Nueva Orleans y Cancún antes de llegar a las 6:05 p.m. a un punto cercano a Aruba.

De acuerdo con los registros de la plataforma Flightradar24, el B-52H ejecutó varios giros sobre el área marítima ubicada frente a Paraguaná y se mantuvo sobrevolando la zona por más de treinta minutos.

Después, el bombardero se desplazó hacia las cercanías de Puerto Cumarebo, en el estado Falcón, según los datos de radar, y posteriormente continuó su ruta aproximándose a Caracas.

Un bombardeo con capacidad nuclear

El B-52H Stratofortress es uno de los activos más emblemáticos y poderosos de las fuerzas estratégicas estadounidenses. Según la Fuerza Aérea de EE. UU., este modelo es un bombardero pesado de largo alcance capaz de operar a velocidades subsónicas y alcanzar altitudes de hasta 15.166 metros.

Puede transportar armamento nuclear o convencional guiado con precisión, y está diseñado para navegación global con alta exactitud.

En escenarios de conflicto convencional, el B-52 puede ejecutar ataques estratégicos, apoyo aéreo cercano, interdicción, operaciones ofensivas antiaéreas y misiones marítimas.

Su capacidad de vigilancia oceánica es destacada: dos aeronaves pueden monitorear 364.000 kilómetros cuadrados en solo dos horas.

Durante la Guerra del Golfo, los B-52 lanzaron el 40% de todas las armas empleadas por la coalición internacional.

Todos los B-52 pueden incorporar sensores de visión electroóptica, sistemas infrarrojos frontales y módulos avanzados de orientación para mejorar la precisión, la evaluación de daños y la seguridad del vuelo.

