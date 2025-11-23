  1. Inicio
  2. >  Multimedia
  3. >  Videos
Juan Alberto Cajar B.
  • 23/11/2025 12:04
Videos

Video, Benicio Robinson: `Hay un abuso con los trabajadores bananeros y nadie ha velado por sus derecho´

Benicio Robinson
Bocas del Toro
Bananeros
Robinson advirtió que más de 1,500 trabajadores bananeros han sido afectados por despidos que —según afirmó— incluyen casos de mujeres embarazadas, empleados incapacitados y personas en condición vulnerable.
Lo Nuevo