domingo 23 noviembre 2025
Cargando clima…
Clima: requiere JavaScript
NEWSLETTER
Panamá
Nacional
Política
Polígrafo
Publicando Historia
Información útil
Mundo
América
Economía
Deportes
Fútbol
Boxeo
Béisbol
Vida y cultura
Eventos
Cultura
Farándula
Cine
Ciencia
Cuentos y poesía
Tecnología
Opinión
La llorona
Editorial
Columnistas
Opinión Gráfica
Sociales
Multimedia
Fotos
Videos
NEWSLETTER
INICIA SESION
<
Últimas Noticias
La Llorona
Encuesta Vea Panamá
José Raúl Mulino
Canal de Panamá
Ministerio de Salud
>
Últimas Noticias
Panamá
Nacional
Política
Polígrafo
Publicando Historia
Informacón útil
Mundo
América
Economía
Deportes
Fútbol
Boxeo
Béisbol
Vida y cultura
Eventos
Cultura
Farándula
Cine
Ciencia
Cuentos y poesía
Tecnología
Opinión
La llorona
Editorial
Columnistas
Opinión Gráfica
Sociales
Multimedia
Fotos
Videos
E-Paper
Puntos de venta
e-Paper
Horóscopo
Lotería
Juan Alberto Cajar B.
Inicio
>
Multimedia
>
Videos
Juan Alberto Cajar B.
23/11/2025 12:04
Videos
Video, Benicio Robinson: `Hay un abuso con los trabajadores bananeros y nadie ha velado por sus derecho´
Benicio Robinson
Bocas del Toro
Bananeros
Robinson advirtió que más de 1,500 trabajadores bananeros han sido afectados por despidos que —según afirmó— incluyen casos de mujeres embarazadas, empleados incapacitados y personas en condición vulnerable.
Otros videos
Video: Unión Europa vuelve a mirar a Panamá: BEI reactiva inversión estratégica
Videos
Mulino busca asesoramiento internacional para ley antimafia
Videos
Video: Mulino critica “incongruencias” entre la justicia y la lucha antidrogas
Videos
1
‘Seguiré aportando’: Blandón felicita a Jorge Herrera tras cambio de mando en el panameñismo
2
Fallece Victorio Sánchez, ícono de la radio en Panamá
3
Estados Unidos declarará este lunes al cártel de los Soles como organización terrorista
4
Turkish Airlines se suma a lista de aerolíneas que cancelan vuelos a Venezuela
5
Idaan: desinfección de planta en Los Santos entra en última etapa, ¿cuándo serán los trabajos?
Últimas noticias
Lo más leído
Lo Nuevo
Victorio Sánchez, reconocido locutor y experto en el género salsa.
(
YouTube
)
Fallece Victorio Sánchez, ícono de la radio en Panamá
Vida y cultura
Trump abre puerta a acciones militares tras designación del Cartel de los Soles
(
EFE
)
Estados Unidos declarará este lunes al cártel de los Soles como organización terrorista
Mundo