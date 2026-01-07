Diputados aprueban una reelección en las universidades oficiales

El proyecto de ley 83, que regula la reelección del rector y otras autoridades en las universidades oficiales, regresará al segundo debate en el pleno de la Asamblea Nacional luego de que la Comisión de Educación aprobara este miércoles una versión modificada en primer debate, tras el retroceso legislativo ocurrido el martes.

La iniciativa, que había sido incluida en la agenda del pleno para segundo debate, fue devuelta a comisión por decisión de los diputados, en medio de desacuerdos sobre su alcance.

Tras la revisión, la Comisión de Educación avaló un texto que permite una sola reelección para las principales autoridades universitarias, un punto que se convirtió en el eje del nuevo consenso político.

“El proyecto ha estado más de un año dando vueltas en la comisión. Es un proyecto importante y creemos que, con estas modificaciones, puede tener los votos para avanzar hasta tercer debate y ser sancionado”, afirmó el diputado Ernesto Cedeño, proponente de la iniciativa.

El texto aprobado establece que el rector, los decanos y vicedecanos de facultades, así como los directores y subdirectores de centros regionales, podrán ejercer el cargo por el periodo que determinen la ley o los estatutos orgánicos, con la posibilidad de un único periodo adicional, quedando prohibida cualquier reelección posterior.

Además, se impide que quienes hayan ocupado estos cargos por dos o más periodos consecutivos antes de la entrada en vigencia de la ley puedan volver a postularse o ser nombrados nuevamente.

Cedeño reconoció que la propuesta original apuntaba a impedir toda forma de reelección, pero que la dinámica legislativa obligó a introducir ajustes. “Aquí todo se decide por votos. Esta no es necesariamente la propuesta ideal para todos, pero es la que tiene respaldo para avanzar. Eso también es democracia”, sostuvo ante la comisión.

El diputado señaló que permitir una sola reelección busca equilibrar la necesidad de renovación en las autoridades universitarias con la estabilidad institucional, al tiempo que se intenta reducir prácticas de clientelismo y concentración prolongada de poder dentro de las universidades oficiales.

Con la aprobación en primer debate, el proyecto queda ahora habilitado para volver al segundo debate en el pleno legislativo, donde se anticipa un nuevo pulso entre quienes consideran que la reforma se quedó corta y quienes defienden el acuerdo alcanzado como un paso viable.

“Lo importante es que este proyecto no se quede estancado. Si la Asamblea decide avanzar con una reelección limitada, ese es el mandato que debemos respetar”, agregó Cedeño.