Carlos Guevara Mann: ‘La soberanía popular es la base de los Estados’

Todo el año es el año del Bicentenario del Congreso Anfictiónico y así ha sido reconocido por la Organización de los Estados Americanos (OEA) que llevará a cabo en Panamá su Asamblea General.Ha sido el año 2026 reconocido como tal por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), por el Proyecto Mesoamérica de Integración Económica y Regional de Mesoamérica, abreviadamente es el Proyecto Mesoamérica. Ha sido reconocido también por la Unesco, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.Así que todo el año tenemos actividades que van a apuntalar ese servicio que Panamá quiere proveer al mundo, ese servicio de servir como un espacio de diálogo, como un espacio de liberación, como un espacio de tratamiento de los asuntos más urgentes en la agenda de los pueblos para tratar de buscar soluciones por esa vía, por la vía de la multilateralidad.