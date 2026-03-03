Gabinete aprueba $17.8 millones para puentes zarzos y $24.3 millones para la Contraloría

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/consejo-de-gabinete" target="_blank">El Consejo de Gabinete</a> aprobó la tarde de este martes 3 de marzo un crédito adicional extraordinario por $17,889,987 a favor del Ministerio de Obras Públicas (MOP), destinado exclusivamente a la primera fase del proyecto de construcción de puentes zarzos en todo el país.La medida, contenida en la <b>Resolución No. 16-26</b>, refuerza el presupuesto de inversión 2026 del MOP con el objetivo de mejorar la conectividad en zonas rurales donde, durante la temporada lluviosa, ríos y quebradas dejan incomunicadas a decenas de poblaciones. Los zarzos —estructuras peatonales elevadas— buscan garantizar el paso seguro de residentes, estudiantes y productores, reduciendo riesgos y facilitando el acceso a servicios básicos.El financiamiento aprobado proviene de saldos recaudados en la caja y banco, depositados en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) del Banco Nacional de Panamá. Además, el Gabinete autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en representación del Consejo Económico Nacional, a presentar la resolución ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional y realizar la codificación de ingresos y gastos necesaria para su ejecución.<b>Crédito para la Contraloría</b>En la misma sesión, mediante la Resolución No. 17-26, el Consejo de Gabinete aprobó un crédito adicional suplementario a favor de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/contraloria-general-de-la-republica" target="_blank">Contraloría General de la República</a> por hasta $24,332,572.Según lo establecido, estos recursos estarán dirigidos a garantizar la continuidad de proyectos institucionales y nacionales orientados a fortalecer la eficiencia de la gestión pública. Del total aprobado, el 90% será destinado a gastos de funcionamiento y el 10% a inversión.El MEF también fue autorizado a someter esta resolución ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su análisis y trámite correspondiente.