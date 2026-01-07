TE propone eliminar el voto en plancha y abrir el voto cruzado

La forma en que los panameños eligen a sus diputados en los circuitos plurinominales, establecidos en el artículo 424 del Código Electoral, podría cambiar de manera sustancial con la propuesta presentada por el Tribunal Electoral (TE) en la mesa de reformas al Código Electoral.

La iniciativa elimina el voto en plancha, suprime el sistema de cociente, medio cociente y residuo, y permite al elector distribuir su voto entre candidatos de distintas listas partidarias o de libre postulación.

El planteamiento establece que los ciudadanos podrán votar marcando con un gancho o una cruz a los candidatos de su preferencia, sin exceder el número de curules que se eligen en su circunscripción.

Aunque se mantiene la posibilidad de respaldar a todos los aspirantes de una sola lista, la boleta no incluirá una casilla especial para el voto en plancha, lo que obliga al elector a marcar individualmente cada candidatura.

Según la sustentación del TE, el objetivo es eliminar las barreras que condicionan al votante a elegir una lista completa, aun cuando no se identifique con todos sus integrantes.

El nuevo esquema busca que el respaldo ciudadano recaiga en personas y no en estructuras partidarias, bajo el principio de que los escaños sean ocupados por quienes obtengan más votos individuales.

El TE defendió la propuesta como un intento por modernizar un sistema que ha regido por más de cien años y que, según sus críticos, genera distorsiones en la representación política.

El magistrado presidente del TE, Narciso Arellano, aclaró que no se han realizado consultas previas a la Corte Suprema de Justicia sobre la constitucionalidad del cambio, al considerar que el debate debe darse primero. “No se puede consultar cada iniciativa antes de discutirla; para eso existe el proceso democrático”, sostuvo.

No obstante, la propuesta generó reacciones inmediatas de los partidos políticos, que coincidieron en que se trata de un cambio profundo que requiere mayor análisis. Los miembros de la Comsión se reunirán la próxima semana previamente para aprobar o rechazar la propuesta.