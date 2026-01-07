  1. Inicio
Política

TE propone eliminar el voto en plancha y abrir el voto cruzado

Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 08/01/2026 00:00
La propuesta del Tribunal Electoral elimina el voto en plancha y permite el voto cruzado en circuitos plurinominales, abriendo el debate entre partidos sobre representación proporcional y constitucionalidad

La forma en que los panameños eligen a sus diputados en los circuitos plurinominales, establecidos en el artículo 424 del Código Electoral, podría cambiar de manera sustancial con la propuesta presentada por el Tribunal Electoral (TE) en la mesa de reformas al Código Electoral.

La iniciativa elimina el voto en plancha, suprime el sistema de cociente, medio cociente y residuo, y permite al elector distribuir su voto entre candidatos de distintas listas partidarias o de libre postulación.

El planteamiento establece que los ciudadanos podrán votar marcando con un gancho o una cruz a los candidatos de su preferencia, sin exceder el número de curules que se eligen en su circunscripción.

Aunque se mantiene la posibilidad de respaldar a todos los aspirantes de una sola lista, la boleta no incluirá una casilla especial para el voto en plancha, lo que obliga al elector a marcar individualmente cada candidatura.

Según la sustentación del TE, el objetivo es eliminar las barreras que condicionan al votante a elegir una lista completa, aun cuando no se identifique con todos sus integrantes.

El nuevo esquema busca que el respaldo ciudadano recaiga en personas y no en estructuras partidarias, bajo el principio de que los escaños sean ocupados por quienes obtengan más votos individuales.

El TE defendió la propuesta como un intento por modernizar un sistema que ha regido por más de cien años y que, según sus críticos, genera distorsiones en la representación política.

El magistrado presidente del TE, Narciso Arellano, aclaró que no se han realizado consultas previas a la Corte Suprema de Justicia sobre la constitucionalidad del cambio, al considerar que el debate debe darse primero. “No se puede consultar cada iniciativa antes de discutirla; para eso existe el proceso democrático”, sostuvo.

No obstante, la propuesta generó reacciones inmediatas de los partidos políticos, que coincidieron en que se trata de un cambio profundo que requiere mayor análisis. Los miembros de la Comsión se reunirán la próxima semana previamente para aprobar o rechazar la propuesta.

Reacciones

El expresidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, advirtió que la eliminación del sistema de representación proporcional podría afectar el derecho de las minorías.

Señaló que, bajo el nuevo modelo, existe la posibilidad matemática de que un solo partido se lleve todas las curules de un circuito plurinominal, lo que —a su juicio— contradice el espíritu constitucional.

Desde Cambio Democrático, su presidenta Yanibel Ábrego recordó que una reforma similar impulsada por ese colectivo en 2014 fue declarada inconstitucional.

Aunque reiteró que su partido cree en el principio de que quienes obtienen más votos deben resultar electos, cuestionó si el TE ha evaluado los riesgos legales de la propuesta.

También advirtió sobre la posible confusión del elector y la necesidad de una amplia campaña de educación cívica.

El Frente Amplio por la Democracia (FAD) expresó reservas adicionales, al señalar que el cambio se discute en un contexto de fuerte clientelismo electoral.

Su representante sostuvo que un sistema de voto selectivo podría profundizar las desigualdades en la competencia política, especialmente entre candidatos con acceso a mayores recursos económicos y aquellos con menos financiamiento.

Por su parte, el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Ricardo Torres, mostró una posición más abierta a la reforma, al reconocer que el sistema vigente ha permitido que candidatos con escaso respaldo individual accedan a curules por el arrastre del voto en plancha.

No obstante, coincidió en que el debate no puede limitarse a intervenciones breves y debe abordarse con rigor técnico y político.

La propuesta del TE, que introduce el voto cruzado y elimina una de las figuras más cuestionadas del sistema electoral panameño, se ha convertido en el eje de la discusión en la mesa de reformas, en el quinto bloque.

Mientras el órgano electoral defiende el cambio como una respuesta al clamor ciudadano por mayor representatividad, los partidos advierten sobre sus posibles consecuencias constitucionales y políticas.

