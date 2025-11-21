Video: Unión Europa vuelve a mirar a Panamá: BEI reactiva inversión estratégica

viernes 21 noviembre 2025
Mirta Rodríguez P.
21/11/2025 07:31
Videos
Video: Unión Europa vuelve a mirar a Panamá: BEI reactiva inversión estratégica
UE: Unión Europea
Nadia Calviño
Banco Europeo de Inversiones,
La presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, visitó Panamá por primera vez para fortalecer la relación con la Unión Europea y avanzar en proyectos de energía, agua y transporte. Calviño señaló que la salida de Panamá de la lista de blanqueo mejora la confianza, aunque persisten retos fiscales
EN VIVO | Panamá hoy de ‘Radio Panamá’
Política
Mulino pidió evitar presiones externas y recordó que cualquier análisis sobre propuestas taiwanesas se hará con transparencia y consulta pública.
(
Diseño La Estrella de Panamá
)
Mulino apunta a Washington y acusa a Varela de recibir fondos de Taiwán por $70 millones
Política