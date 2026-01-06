Asamblea retoma debate sobre reformas al reglamento interno

La Asamblea Nacional retomó el debate sobre la reforma al Reglamento Orgánico del Régimen Interno, una discusión pendiente desde periodos anteriores y que vuelve a la agenda legislativa al inicio de la segunda legislatura del segundo periodo de sesiones ordinarias.

El impulso formal a este proceso se da desde la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales, que incluyó en su agenda la discusión, aprobación y votación de un amplio paquete de reformas orientadas a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el funcionamiento interno del Órgano Legislativo.

El tema que fue anunciado el pasado 2 de enero por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Luis Herrera, durante su discurso de instalación, en el que adelantó que el primer órgano del Estado enfocará sus esfuerzos en una revisión profunda de las normas que rigen la labor parlamentaria.

Herrera informó que la Comisión de Credenciales, presidida por la diputada Dana Castañeda, dará prioridad a este debate con el objetivo de impulsar una transformación institucional que permita un mejor desempeño del Legislativo y contribuya a recuperar la confianza ciudadana.

Entre las medidas planteadas dentro de esta revisión del reglamento interno, Herrera mencionó el descuento salarial a los diputados que se ausenten injustificadamente de las sesiones, así como cambios a la Carrera Legislativa, que establecerían un requisito mínimo de cinco años de servicio en posiciones permanentes, mediante concursos públicos y sin excepciones.

El diputado independiente Jonathan Vega se pronunció a favor de retomar el debate del reglamento interno, al considerar que se trata de un paso necesario para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

Vega respaldó la propuesta al señalar que el reglamento debe contemplar normas claras que eviten abusos y garanticen mayor responsabilidad por parte de los diputados. A su juicio, la actualización de estas reglas representa un primer avance hacia una Asamblea más cercana a la ciudadanía.

“Es importante que la población sepa cómo votó cada diputado, porque cada decisión que se toma en la Asamblea Nacional es relevante”, afirmó el parlamentario, al destacar la necesidad de que el registro del voto sea visible en todas las etapas del proceso legislativo.

La agenda de la Comisión de Credenciales contempla la discusión del primer bloque de proyectos de ley que modifican y adicionan artículos al Texto Único de la Ley 49 de 1984, que adopta el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional.

Estas propuestas buscan introducir cambios en aspectos como el registro de votaciones, los procedimientos legislativos, la publicación de información institucional y otros mecanismos destinados a reforzar el control ciudadano sobre la labor parlamentaria.

Vega sostuvo que la reforma no debe limitarse únicamente a las votaciones en tercer debate, sino abarcar también las decisiones que se adopten en el pleno y en las comisiones. Además, planteó la necesidad de publicar estadísticas, datos e información que permitan evaluar de manera objetiva el desempeño legislativo.

Entre los puntos que consideró prioritarios mencionó la divulgación de la asistencia de los diputados a las sesiones. “Es fundamental que la población sepa qué hace su diputado”, subrayó, al insistir en que la información debe ser accesible, actualizada y veraz.

El diputado independiente también se mostró a favor de establecer mecanismos de sanción para quienes incumplan con sus funciones, incluyendo la suspensión del pago salarial en casos de inasistencia injustificada, incluso cuando el diputado envíe a su suplente.

La Comisión de Credenciales, sin embargo, cerró la sesión de ayer sin entrar a debatir los proyectos de leyes que se han presentado para reformar el reglamento interno, que suman más de 10 y que llegaron al pleno desde el primer día del quinquenio.

Losos diputados de la Comisión abordaron la ratificación de Luis Guillermo Raven Suárez como miembro de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), así como la de Nissim Antebi Chreim para integrar la Junta Directiva de la Agencia Panamá Pacífico, en representación de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón.

De igual forma, se recomendó la ratificación de Zulma Clobeth Guerra Mackenzie como gerente general de la Zona Franca Turística y de Apoyo Logístico Multimodal de Barú. Además, la comisión aprobó el procedimiento para la ratificación de los magistrados suplentes.