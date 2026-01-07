Detienen a una persona por supuesto fraude con créditos fiscales y falsedad de documentos

La Procuraduría General de la Nación informó que, durante audiencias de solicitudes múltiples, un juez de garantía ordenó la detención provisional de una persona investigada en cinco causas que adelanta la Fiscalía Anticorrupción, relacionadas con presuntos hechos de falsedad de documentos vinculados al reconocimiento irregular de créditos fiscales.

Las investigaciones se originan a partir de denuncias presentadas por la Dirección General de Ingresos (DGI) por el reconocimiento de créditos fiscales por supuesta compra e instalación de equipos fiscales a diversas empresas.

Según la investigación, estos beneficios se habrían obtenido mediante resoluciones fraudulentas que crearon créditos ficticios, ocasionando un perjuicio económico a la administración tributaria del Estado.

En las audiencias, se legalizó la aprehensión del ciudadano, se dio por presentada la formulación de imputación por el delito contra la fe pública, específicamente falsedad de documentos, y se le impuso la medida cautelar de detención provisional en todas las causas.

El delito de falsedad de documentos forma parte de los delitos contra la fe pública, aquellos que afectan la confianza de la ciudadanía en la autenticidad de los documentos oficiales y en los actos emitidos por las autoridades.

Comprende la elaboración, alteración o uso de documentos falsos con el propósito de obtener beneficios económicos o jurídicos indebidos. En este caso, la supuesta creación de créditos fiscales inexistentes mediante resoluciones falsas habría permitido reducir ilegalmente el pago de impuestos.