Excusa médica aplaza sustentación de Senniaf en la Asamblea Nacional

La comparecencia de la directora de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Ana Fábrega, ante la Asamblea Nacional quedó pendiente para el martes 10 de marzo de 2026, luego de que enviara una excusa por motivos de salud. El anuncio se dio durante la sesión en la que figuraba como punto tres del orden del día la presentación de la memoria institucional de la entidad. La presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, la diputada Alexandra Brenes, informó que ya se remitió una nota formal para que la funcionaria acuda la próxima semana al recinto legislativo.

Brenes explicó que la sustentación de la memoria es el único punto que permanece pendiente dentro del cronograma de trabajo de la comisión. “Lo único que nos queda dentro de la sustentación es que la directora pueda venir a este recinto a sustentar su memoria y a responder las preguntas que tienen los diputados”, expresó. La diputada detalló que varios comisionados mantienen inquietudes relacionadas con la gestión administrativa, la ejecución presupuestaria y la situación de los albergues bajo supervisión estatal, temas que forman parte del informe anual que debe presentar la institución.