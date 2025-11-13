Tribunal de Apelaciones confirma las detenciones en el caso del sistema E-Tax 2.0

El Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión de un juez de garantías de aprehender, imputar cargos y la detención provisional de una persona por el presunto delito contra la fe pública, en el caso relacionado con presuntas irregularidades en la gestión de créditos fiscales dentro del sistema E-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI).

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó, mediante comunicado de prensa, que durante una audiencia ante el Tribunal de Apelaciones, se confirmó por decisión unánime la detención de tres personas, entre ellas dos exfuncionarios de la DGI del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y un empresario.

De acuerdo con la entidad, el caso está vinculado con el delito contra la fe pública en perjuicio de la DGI, y actualmente se mantienen cinco carpetas bajo investigación.