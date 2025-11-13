Tribunal de Apelaciones confirma las detenciones en el caso del sistema E-Tax 2.0

El Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión de un juez de garantías de aprehender, imputar cargos y la detención provisional de una persona por el <b>presunto delito contra la fe pública</b>, en el caso relacionado con presuntas irregularidades en la gestión de créditos fiscales dentro del sistema <b>E-Tax 2.0</b> de la <b>Dirección General de Ingresos (DGI)</b>.La <b>Procuraduría General de la Nación (PGN)</b> informó, mediante comunicado de prensa, que durante una audiencia ante el Tribunal de Apelaciones, se confirmó por decisión unánime la detención de <b>tres personas</b>, entre ellas <b>dos exfuncionarios de la DGI del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</b> y un <b>empresario</b>.De acuerdo con la entidad, el caso está vinculado con <b>el delito contra la fe pública en perjuicio de la DGI</b>, y actualmente se mantienen <b>cinco carpetas bajo investigación</b>.