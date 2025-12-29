Gonzalo García deja de ser entrenador de la Selección Nacional de Baloncesto

La Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) anunció la destitución del entrenador Gonzalo García y de todo su cuerpo técnico al frente de la Selección Nacional de Baloncesto, decisión que fue comunicada tanto en redes sociales, com mediante una breve misiva enviada por WhatsApp.

En el mensaje, la federación agradeció a García su profesionalismo, compromiso y el trabajo realizado durante su etapa al mando del combinado nacional, al tiempo que le deseó éxitos en sus futuros proyectos profesionales.

Con esta decisión, la federación inicia ahora la búsqueda de un nuevo timonel que asuma la conducción de la Selección Nacional, con la misión de reencaminar el proyecto deportivo y mejorar el rendimiento del equipo en las próximas competencias internacionales.