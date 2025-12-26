  1. Inicio
Jose Abel Herrera
Lourdes García Armuelles
  • 26/12/2025 07:26
Videos

Video: El turismo cultural y natural es parte clave del posicionamiento de Panamá

Turismo
Turismo de Panamá
Turismo Cultural
La administradora de la ATP, Gloria De León, explicó que cuando salen a posicionar a Panamá, lo hacen resaltando estás cualidades y otras como la biodiversidad y gastronomía, ya que es la nueva tendencia: tener contacto con la esencia de cada país
