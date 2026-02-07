Bajo la presión de EEUU, Cuba decreta medidas de emergencia

El jueves, Díaz-Canel anunció que su gobierno tenía un plan 'para enfrentar el desabastecimiento agudo de combustible'. 'Vendrán tiempos difíciles' para los 9,6 millones de cubanos, apuntó.Explicó que ese plan tomó 'como referencia' las directrices que el 'comandante en jefe', Fidel Castro(1926-2016), diseñó para enfrentar el 'periodo especial', la crisis económica que generó en la isla la caída del bloque soviético en 1991.Muchos cubanos aún recuerdan aquellos años de apagones de hasta 16 horas diarias, escasez de alimentos, calles vacías o llenas de bicicletas, fábricas paralizadas y empleados enviados a casa con apenas el 60% del salario.La economía cubana comenzó a repuntar en 1997, de la mano del turismo y la inversión extranjera, y más sostenidamente a partir de 1999, con el inicio de la alianza política y económica con el presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013).Tras un periodo de distensión entre Washington y La Habana bajo el segundo mandato de Barack Obama, Trump llegó a la Casa Blanca en 2017 y reforzó las sanciones que Estados Unidos aplica contra la isla desde 1962.Ahora se jacta afirmando que, 'sin petróleo', Cuba, a la que considera una 'amenaza excepcional' para su país, va a 'colapsar'.