Productores denuncian paralización de programa con préstamo del BID

Lo que inició como una esperanza para 5,000 pequeños productores panameños se ha transformado en un conflicto de escala nacional. El Proyecto de Innovación Agropecuaria Sostenible e Incluyente (PIASI), diseñado para modernizar la agricultura rural con un préstamo de $46 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se encuentra en un limbo administrativo que ha provocado el anuncio de movilizaciones hacia la capital.

Ada Pinzón, presidenta provincial del Comité Nacional de Diálogo de la Agricultura Familiar en Panamá Oeste, denunció la falta de transparencia institucional. “Nos ha tomado por sorpresa; nos llega información por redes sociales de que el proyecto está suspendido o cancelado”, afirmó Pinzón, quien calificó la falta de comunicación oficial como un “silencio sepulcral” que deja a la deriva al 80 % de los productores nacionales.

Ante la falta de explicaciones por parte de la directora general encargada del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (Idiap), Alexandra Rodríguez Pinzón, los gremios han decidido elevar su reclamo. “Estamos organizando a diferentes directivos nacionales para llegar al despacho superior del ministro el miércoles 11 de febrero”, adelantó la dirigente, exigiendo respuestas por escrito sobre el destino de los recursos.

La presidenta provincial enfatizó que no permitirán que se vulneren los derechos de la agricultura familiar, protegidos por leyes y políticas de Estado. Pinzón recordó el papel vital de los productores durante la pandemia y cuestionó si la intención actual es “aniquilar” al sector agropecuario.

“No vamos a dejar esto tapadito; vamos a ir hasta las últimas consecuencias. No sabemos si la suspensión es por parte del BID o del Gobierno, pero nosotros, que somos los actores, necesitamos la verdad”, sentenció.

La estructura operativa del PIASI se divide en tres ejes fundamentales.