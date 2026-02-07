Moody’s Local proyecta crecimiento sólido del sector seguros panameño en 2026

El sector de seguros en Panamá se encamina hacia un 2026 marcado por la resiliencia y una evolución técnica significativa. Según las proyecciones más recientes de Moody’s Local, la industria no solo mantendrá un crecimiento sólido, sino que se estima que este ritmo sea superior al desempeño general de la economía panameña, una tendencia que se ha venido observando desde finales de 2024.

En su informe titulado El crecimiento sostenido y diversificado del sector de Seguros de Panamá, seguirá favoreciendo su desempeño técnico, Moody’s Local explica que este dinamismo se apoya en dos pilares fundamentales: una demanda sostenida en seguros de vida y salud, impulsada por una mayor conciencia de protección post-pandemia, y el auge de los seguros de daños y fianzas, los cuales se verán beneficiados por ambiciosos proyectos de infraestructura nacional como la ampliación de corredores, el gaseoducto y las nuevas etapas del metro y ferrocarril.

A pesar de este panorama positivo, la agencia advierte que el mercado enfrenta el reto de profundizar su penetración. Al cierre de 2025, el nivel de primas respecto al producto interno bruto (PIB) se situó en un 2.3 %, una cifra que, aunque relevante, aún se encuentra por debajo del 2.7 % registrado al cierre de la década anterior y del promedio regional latinoamericano del 3 %.

Para Moody’s Local, esta brecha representa una oportunidad estratégica para las compañías, que buscan reducir la falta de asegurabilidad mediante el desarrollo de productos no tradicionales y la incursión en segmentos de mercado aún no explorados a través de canales digitales.

En el contexto regional, detalla que Panamá reafirma su posición de liderazgo. Con primas directas que totalizaron $2,100 millones a diciembre de 2025, el país ha logrado igualar los niveles de suscripción de mercados como República Dominicana y Costa Rica.

“Este logro es notable considerando que el número de competidores se ha reducido de 28 a 22 en la última década debido a procesos de consolidación y la salida de jugadores globales como Generali y Autoridad de Innovación Gubernamental”, resalta Moody’s Local.

“Actualmente, el mercado exhibe una alta concentración, donde las cinco principales aseguradoras —vinculadas a grupos de amplia trayectoria como Internacional de Seguros, ASSA, Mapfre, Suramericana y Palic— controlan el 68 % del sector, priorizando la experiencia técnica sobre los modelos de propiedad mayoritariamente bancarios”, añadió.

El informe revela que un cambio relevante se observa en la mezcla de negocios en Panamá, donde los seguros de personas han tomado la delantera con un 51 % de participación en el portafolio, desplazando a los seguros generales que históricamente dominaban la plaza.

Por ejemplo, sostiene, los seguros de salud y accidentes personales, en particular, aportan un 28 % de las primas totales, favorecidos por la comercialización de productos masivos y digitales de bajo costo. Por su parte, ramos tradicionales como automóvil e incendio mantienen un crecimiento estable del 8 %, aunque este último sigue demandando una gestión de reaseguro rigurosa debido a la exposición a eventos climáticos.

Finalmente, Moody’s Local explica que la rentabilidad del sector se mantendrá saludable, sustentada en una razón combinada inferior al 100 % y un índice de siniestralidad bruta que bajó al 45 % al cierre de 2025. Este desempeño técnico, dijo, se verá fortalecido por un hito histórico: en 2026, Panamá se convertirá en el primer país de la región en revelar estados financieros bajo el estándar NIIF 17.

Aunque la implementación de este nuevo marco contable ha exigido inversiones considerables en infraestructura tecnológica y procesos actuariales, el resultado sitúa a la industria panameña bajo estándares internacionales de transparencia y sofisticación en la gestión de riesgos, consolidando su ventaja competitiva frente al resto de Latinoamérica.