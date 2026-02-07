“La corrupción está en la naturaleza humana, el tema es la impunidad”

Aprehensiones , medidas cautelares selectivas para otros, el desarrollo de la seis veces postergada audiencia de Odebrecht en Panamá, el mayor escándalo de corrupción en la región, y un nuevo fallo que le permite a los contratantes de obras millonarias con el Estado operar bajo el anonimato, son temas que confluyen en un punto común: la conclusión y el inicio de tramas de corrupción. Precisamente, este ha sido identificado como el mayor problema del país que afecta el 5% del PIB, lo que para Carlos Barsallo, abogado y expresidente del capítulo panameño de Transparencia Internacional, es una paradoja siendo Panamá a la vez el octavo país con más detenidos por cada 100.000 habitantes. El problema es que esos detenidos no son los que se llevan los millones sino los que se roban la iguana o el ñeque, lo que a juicio del también experto en gobierno corporativo demuestra que la justicia en el país “es bien estricta para algunos y muy laxa para otros” , lo que se traduce en impunidad, pérdida de confianza y socava la democracia.

Un estudio del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales y una encuesta de La Estrella de Panamá coinciden en que la corrupción es el principal problema. ¿Cómo llegamos a ello?

Es una tendencia que viene desde el año 2019, el panameño está diciendo que para Panamá el tema más importante es la corrupción y tiene razón porque es transversal y si no se arregla, los otros sectores estarán afectados. ¿Cuál es el problema? Ese mismo encuestado tiene una enorme desconfianza en las instituciones (62%), y piensa que si denuncia va a ser inútil porque hay mucha impunidad. Además, él 74% estima que correrá riesgos al denunciarla, se voltea la tortilla y él es quien queda investigado.

¿Considera que el caso Odebrecht, por el que en otros países ya hay personas condenadas, en Panamá llegará a buen puerto?

En Panamá también ha habido condenados, pero se nos olvida que la propia empresa ni siquiera ha pagado la condena que se le impuso. Condenada solo en dinero que iba a pagar con lo que obtiene de los propios contratos porque no se le inhabilitó para contratar, que es una de las sanciones ideales en estos casos. La matización es que también se llegaron a acuerdos de pena con muchas personas

¿Cómo describe estos acuerdos de pena ?

Tienen una rareza, las personas devuelven parte de lo que se alega que tomaron y llama la atención porque deben devolverlo todo. La corrupción es un asunto de vieja data que no vamos a solucionar, el problema es la impunidad.

¿El mensaje es que el panameño que hurta una cabeza de plátano lo exponen con grilletes, pero el delincuente de cuello blanco hace un acuerdo de pena y la corrupción se convirtió en negocio?

Es la apariencia lamentable que nos está quedando. Todo eso se arregla con transparencia, porque no puede ser que llego al acuerdo y no explico de dónde traigo ese dinero que estuvo escondido.

¿Estos acuerdos en el caso Odrebrecht están siendo transparentes?

A medias, porque son muy formales. Se cumple con la letra, las audiencias son televisadas, pero no se está respondiendo ¿dónde tuvo ese dinero todo ese tiempo? ¿quién lo guardaba o administraba?. Entrar en ese detalle y tranquilizar a la comunidad de que no es un buen negocio, porque viene el otro elemento: en el tiempo que se ponen nadie va a pisar cárcel porque los montos que se negocian van a ser conmutados y no implica pena de prisión;. para el panameño justicia es que vayan presos.

¿Quiénes son los que van a la cárcel?

No son los delincuentes de cuello blanco, lo sabemos por sentido común y nos lo dicen los organismos internacionales. Cuando el Grupo de Acción Financiera (GAFI) nos tenía en la lista una de las quejas era que los casos de delitos financieros y de cuello blanco no tenían sanciones proporcionales a la falta, y la gente lo dice, robarse la iguana, algo banal, un ñeque tiene una pena superior a defraudar el fisco por millones.

Con Odebrecht se juzga el delito de blanqueo de capitales y una de sus raíces esta en ocultar quién recibe el dinero o el beneficiario final ¿Cómo perjudica que la Corte Suprema de Justicia calificara esta información, como restringida?

Beneficiarios finales son quienes controlan una empresa, el que está detrás, el mero mero, el que manda. ¿Por qué es importante? Hasta ahora nos satisfacíamos con el accionista y alguna gente lo confunde. Cuando usted ve una sociedad y encuentra un director, presidente, el presidente, el secretario, el tesorero, ellos no son los dueños, necesariamente, ni siquiera los accionistas. El accionista que aparece: Juan Pérez, realmente no es el controlador, que es a quien hay que mandarle la plata a fin de mes, sino Juana Peña, pero Juana Peña no aparece en ningún lugar y no existe porque es muy inteligente y sabe que si no existe no la van a encontrar para nada.

¿Cómo llegamos a Juana Peña entonces?

Desde el 2020 tenemos en Panamá lo que se llama un registro único y privado de beneficiarios finales. Allí se anotan todas las personas de carne y hueso que son los controladores de las empresas que tienen otros accionistas y directores. Ahora mismo solo cinco autoridades pueden saber quién está detrás o quién es el controlador.

¿Esto es suficiente?

Solo el Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia de Sujetos no Financieros, el Ministerio Público, la Dirección General de Ingresos. No es suficiente, pero una explicación histórica, esto surgió durante la pandemia, en marzo del 2020, para salir de la lista del GAFI, y se hizo para complacer las exigencias internacionales para que Panamá pudiera dar datos que le soliciten.

¿A nivel internacional demostramos que Panamá se encamina a la transparencia, pero a nivel local no podemos saber a quién le pagamos un contrato con fondos públicos, no es una contradicción?

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) sí tiene la identidad del beneficiario final de las licitaciones con montos superiores a $500.000, según la ley de contrataciones públicas, lo que no permite es que la vea el público. En un tiempo eso estaba en línea [enpanamacompra.gob.pa], la Corte alega que es secreto comercial. El punto es la lógica si Juan Pérez contrata con el Estado no hay manera de que él se ponga una máscara, llega con su cédula, su cara y contrato, no tiene sentido que cuando va a la compañía X Y Z, no diga quién es está detrás. Sí lo dice, pero la DGCP se queda con ese dato y no se vuelve público. Si lo ven las organizaciones, sociedad civil, periodistas, van a ayudar al trabajo que tiene que hacer la dirección para evitar que le metan goles como que detrás de esa sociedad esté la esposa de un ministro, una alta autoridad que va a hacer un contrato que puede ser corrupto.

¿De qué han servido estas estos avances si en la práctica parece que no son efectivas?

Nuestro problema está en las limitaciones que se le ponen a estos avances. El mejor ejemplo es el acceso restringido de registro de beneficiarios final, hay que aumentar el número de autoridades claves como el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Cuentas, la Contraloría General de la República.

¿Ha sido un saludo a la bandera?

Pareciera que sí, aunque yo soy muy exigente y me ataco a mí mismo. Hemos avanzado, la lucha continúa y hay que seguir ejerciendo presión ciudadana entendiendo que no es un asunto político ni de capricho, es porque esto nos beneficiaría a todos. Claro que perjudica a los que están feliz con el estatus quo.

¿Cómo le afecta la falta de justicia a un ciudadano,?

La corrupción está ahí, en la naturaleza humana, l tema es la impunidad. Sea todo lo corrupto que quiera, pero usted sepa que alguien lo va a perseguir y castigar. Ahí se hace la combinación necesaria. La peor combinación es sea usted corrupto y nada va a pasar porque eso crea desconfianza donde ya marcamos altísimo en los estudios.

PERFIL

Nombre completo: Carlos A. Barsallo Pérez

Nacimiento: 9 de mayo de 1966