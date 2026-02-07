“La corrupción está en la naturaleza humana, el tema es la impunidad”

Beneficiarios finales son quienes controlan una empresa, el que está detrás, el mero mero, el que manda. ¿Por qué es importante? Hasta ahora nos satisfacíamos con el accionista y alguna gente lo confunde. Cuando usted ve una sociedad y encuentra un director, presidente, el presidente, el secretario, el tesorero, ellos no son los dueños, necesariamente, ni siquiera los accionistas. El accionista que aparece: Juan Pérez, realmente no es el controlador, que es a quien hay que mandarle la plata a fin de mes, sino Juana Peña, pero Juana Peña no aparece en ningún lugar y no existe porque es muy inteligente y sabe que si no existe no la van a encontrar para nada.