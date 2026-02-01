José Pérez Barboni: ‘La corrupción es el resultado directo de la impunidad’

No se puede generalizar y decir que todos los diputados de los partidos tradicionales actúan igual, pero sí hay ciertas unidades que vemos repetidamente intentando dilatar debates o frenar iniciativas anticorrupción, tanto en el pleno como en las comisiones.También hay diputados nuevos de distintos colectivos que han llegado con una mentalidad diferente, pero a veces, ya sea por la línea del partido o por la influencia de quienes quieren mantener el estatus quo, terminan dejándose envolver. Por eso es importante que partidos como MOCA, la coalición Vamos y las buenas unidades de otros partidos podamos ser una voz firme. El pueblo panameño sabe discernir quiénes están luchando por cambios reales y quiénes complacen otros intereses. Ese fue el mensaje del 5 de mayo de 2024.