Comisión de Credenciales suspende sesión, pero se prevé humo blanco

La sesión de la Comisión de Credenciales fue suspendida este miércoles 18 de marzo, pero los diputados ya parecen tener un acuerdo sobre el proyecto de Ley que modifica el reglamento interno de la Asamblea Nacional.

La comisión, está compuesta por Dana Castañeda (presidenta), Ariel Vallarino (vicepresidente), Arquesio Arias (secretario), Ernesto Cedeño (comisionado), Yamireliz Chong (comisionada), Joan Guevara (comisionado), Augusto Palacios (comisionado), Benicio Robinson (comisionado) y José Luis Varela (comisionado). De acuerdo a la agenda legislativa, debían reunirse a las 2 de la tarde en el Salón Azul para discutir los cambios al reglamento.

Sin embargo, el reloj marcó las 2, pasaron los minutos y la sala se mantuvo prácticamente vacía. Luego de unos 20 minutos se conoció a través de una comunicación de la diputada Castañeda que se había cancelado la sesión.

De acuerdo al diputado Cedeño, la razón es que se les entregó muy tarde el texto único del proyecto de ley, y algunos comisionados pidieron tiempo para revisarlo con calma. Sin embargo, asegura que ya no quedan puntos por discutir.

“Ya todo se discutió. Era el texto único, porque se aprobó por bloque, nos acaban de dar el texto único como de 18 páginas y los comisionados pidieron tiempo para leerlo”, explicó Cedeño. Al preguntarle si se preveían nuevas modificaciones, respondió: “No, ya eso se aprobó”.

La iniciativa de modificar el reglamento interno de la Asamblea Nacional tiene más de una década circulando en distintas versiones por la Asamblea Nacional. La iteración actual es un compendio de 18 proyectos de ley presentados por diputados de distintas bancadas.

Poco a poco se han ido logrando consensos. Entre los temas álgidos están la exoneración de impuestos para la compra de vehículos, el descuento salarial por inasistencia a los diputados, y establecer un orden cronológico para la discusión de proyectos en las comisiones.

No se ha publicado aún el texto único del proyecto, por lo que habrá que esperar para conocer el resultado final de la discusión legislativa. Tampoco hay fecha para la próxima reunión de la Comisión de Credenciales. De pasar el primer debate, pasaría entonces a Segundo Debate ante el pleno de la Asamblea.