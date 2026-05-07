María Corina Machado tendría aval de Trump para regresar a Venezuela

El periodista venezolano David Placer aseguró este jueves 7 de mayo en su canal de YouTube que la dirigente opositora y ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, contaría con el aval del gobierno de Estados Unidos para regresar a Venezuela.

La Estrella de Panamá conoció que Machado asistirá este viernes 8 de mayo a la toma de posesión de la nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández.

Además, este rotativo conoció que la ruta de Machado a Venezuela incluye una escala en la ciudad de Panamá.

Según Placer, la administración del presidente Donald Trump habría comunicado que Machado retornará al país “con el apoyo y soporte” de Washington, aunque el regreso no ocurriría de inmediato.

El comunicador indicó que el retorno de la líder opositora podría concretarse dentro de al menos dos meses, debido a que aún se afinan detalles “tácticos y estratégicos” relacionados con su seguridad.

“Hay detalles tácticos y estratégicos que se deben pulir al máximo para que Machado regrese sin ningún tipo de problemas y completamente blindada”, afirmó Placer.

Hasta el momento, ni el gobierno de Estados Unidos ni representantes oficiales de Machado han confirmado públicamente estas declaraciones.

En los últimos meses, la dirigente opositora ha reiterado en distintas entrevistas su intención de regresar a Venezuela y ha reconocido el respaldo político de la administración Trump.